Стоматолог раскрыл, какие проблемы с полостью рта указывают на анемию

Бледность десен, гладкий язык и трещины в уголках рта могут свидетельствовать о том, что человек болен анемией, которая провоцирует усталость, заявил хирург-стоматолог Андрей Божич. По его словам, падение уровня железа в крови сильно отражается на полости рта.«Когда уровень железа падает, ухудшение доставки кислорода влияет на ткани полости рта, что приводит к заметным изменениям», — сказал он.По его словам, к симптомам, указывающим на анемию, также можно отнести головные боли и учащенное сердцебиение. Эксперт призвал не затягивать и обращаться к врачам.Ранее врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин заявлял, что, если не лечить гипотиреоз (пониженную функцию щитовидной железы), могут начаться проблемы с сердцем. По его словам, нарушаются функции сердечно-сосудистой системы.До этого кардиолог НКЦ № 3 Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского Людмила Палаткина рассказала, что дневная сонливость может быть симптомом серьезных заболеваний, например анемии, гипотиреоза и даже инсульта. По ее словам, дневная сонливость нередко возникает из-за нарушения гигиены сна.Кроме того, сомнолог Павел Кудинов рассказал, что храп может быть признаком апноэ сна, которое приводит к инсультам, инфарктам и даже смерти. По его словам, храп возникает из-за дряблости мягких тканей глотки и сужения дыхательных путей.

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