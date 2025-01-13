Согласно исследованию, эпилепсия связана с плохим здоровьем мозга, оказывая постоянное пагубное воздействие на когнитивные и двигательные функции, а также на психическое здоровье.Дэн-Дэн Чжан из городской больницы Циндао при Университете Циндао в Китае и его коллеги исследовали связь эпилепсии с функцией мозга, другими распространенными заболеваниями мозга и их основными механизмами, используя данные 426 527 участников из Британского биобанка, 3251 из которых изначально страдали эпилепсией.Исследователи обнаружили, что эпилепсия оказывает последовательное пагубное воздействие на когнитивные и двигательные функции и психическое здоровье. В течение 17-летнего периода наблюдения у населения с эпилепсией был значительно повышенный риск неврологических заболеваний и психических расстройств, согласно продольному анализу.Были идентифицированы несколько областей мозга, связанных с эпилепсией, включая паллидум, гиппокамп и прецентральные области. Опосредующие эффекты были замечены для периферических маркеров и белков (например, ГГТ, ЛПВП, ACE2 и GDF15), что предполагает участие функции печени и липидного обмена в развитии расстройств мозга у людей с эпилепсией.«Наше исследование подчеркнуло важность раннего вмешательства в диагностику и лечение эпилепсии для здоровья мозга и предоставило новые идеи для улучшения качества выживаемости пациентов с эпилепсией», — резюмировали авторы.

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