Названа простая привычка, продлевающая жизнь на 11 лет

Известно, что вредные привычки сокращают срок жизни, ими пугают и от них отговаривают, предупреждая о важности здоровья.Но существует и множество привычек, которые способствуют продлению жизни. В частности, учёные из Великобритании выяснили, что есть привычка, способная увеличить продолжительность жизни на 11 лет. Согласно данным их исследований, это прогулки пешком.Отмечается, что обычная ходьба увеличивает физическую активность, но гулять следует ежедневно. Главное же поддерживать уровень активности, свойственный лишь 25% самых подвижных жителей планеты.Особенно важно это для людей старше 40 лет. Чтобы подкрепить свои слова, эксперты привели некоторые данные.Так, они выяснили, что ежедневные пешие прогулки продолжительностью 2,5 часа со средней скоростью 4,8 км в час способны продлить жизнь на 5 лет.«При увеличении времени прогулок каждый лишний час ходьбы прибавляет к жизни в среднем 6 часов. Это правило советуют соблюдать всем, кто ведёт малоподвижный образ жизни», – резюмировали учёные.

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