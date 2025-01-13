СЕЛЕН: Чем грозит дефицит ВАЖНОГО микроэлемента

Селен - еще один ключевой минерал, который правильнее было бы отнести, да он и относится, к микроэлементам, уж больно мало нам его нужно.Здесь счет идет не на миллиграммы, а на микрограммы. Но это как раз тот случай, когда мал золотник, да дорог. До того дорог, что дефицит в организме этих самых микрограмм (одна миллионная грамма) может обернуться очень серьезными, включая онкологию, проблемами.Про важный селен(Текст этого поста перегружен малопонятными и труднопроизносимыми терминами, без которых, к сожалению, здесь не обойтись, и поэтому труден для написания и понимания. Но есть и хорошая новость - его можно не читать вовсе. Чтобы избежать многих неприятностей, связанных как с дефицитом, так и переизбытком селена, достаточно включить в Ваше ежедневное меню 2-3 (не больше) бразильских ореха и о селене можно и забыть).Наиболее наглядно этот факт демонстрируют результаты многочисленных эпидемиологических исследований, проводимых в разных странах, где выявлена одна превалирующая зависимость между содержанием селена в почве и частотой раковых заболеваний у живущих в этих местах людей.Серьезная зависимость, которую не спишешь на возможные погрешности. Видимо, осознавая это, в большинстве стран селен начали добавлять во многие продукты и биодобавки. К сожалению, используют для этого очень дешевый неорганический селен, который мало того что плохо усваивается, но, что много хуже, его избыток может нанести существенный вред. Это как раз тот самый случай, когда кашу маслом очень даже испортишь.Давайте посмотрим на атом селена и сравним его с двумя его соседями по столбцу периодической таблицы элементов: с серой и кислородом. Что между ними общего, почему Дмитрий Иванович выделил их в одном столбце?У всех у них на внешней оболочке не хватает двух электронов. Они находятся в неравновесном состоянии с протонами ядра, которого они стремятся достичь, забирая недостающие электроны где придется, окисляя, сульфируя и “селенируя” (такого слова, правда, нет) другие элементы, легко образуя с ними различные соединения. И хотя окислительный потенциал селена меньше, чем у той же серы (у него на одну электронную оболочку больше), но в несколько меньшей степени многое из того, что говорилось о сере, можно отнести и к селену.Это сходство особенно заметно в том, какую роль играют эти два элемента в ключевых механизмах нейтрализации свободных радикалов. Глутатион безо всякого преувеличения абсолютно необходим для самого существования клетки, убери его, и быстрое разрушение клетки неминуемо. Уже даже опубликованы работы с подтверждением этого факта на примере раковых клеток.Аналогичную роль играет селен в синтезе не менее важного антиоксиданта Глутатион пероксидаза (ГПх), у которого даже есть еще одно название - селенопротеин Р.Несмотря на сходство названий (глутатион и глутатион пероксидаза), эти два важнейших антиоксиданта взаимно дополняя друг друга, выполняют в нашем организме несколько разные функции. Причем термин Глутатион пероксидаза относится не к одному конкретному соединению, а к восьми различным соединением с тем же названием: GPx1, GPx2, GPx3, GPx4, GPx5, Gpx6, GPx7, GPx8.Общее у них одно - без адекватного количества селена их синтез невозможен, и все они критически необходимы для защиты различных органов и систем нашего организма от разрушительного действия свободных радикалов, в первую очередь от особо токсичной перекиси водорода, которая с помощью ГПх легко преобразуется в воду. При дефиците селена и уменьшении активности ГПх перекись водорода распадается на еще более токсичные гидроксильные радикалы, разрушающие клеточную мембрану и клеточную ДНК.Последствия? Вот неполный список:Болезни сердца, печени, почек, панкреатит, болезнь Крона, Паркинсон, Альцгеймер, астма, атеросклероз, катаракта, нарушение работы иммунной системы, низкая эффективность удаления тяжелых металлов (мышьяк, кадмий, свинец, ртуть), и конечно онкология.Если набрать в GOOGLE: ”selenium and cancer” – селен и рак, то согласно ряду публикаций, наиболее значимо дефицит селена сказывается на увеличении частоты заболевания такими видами рака, как рак простаты, мочевого пузыря, пищевода, желудочно-кишечного тракта и легких. Но это совсем не значит, что другие формы рака к дефициту селена малочувствительны. Если сузить задачу, посмотреть, скажем, селен и рак молочной железы или щитовидной железы, или печени и др., везде такая связь обнаружится.Но прежде чем переходить к онкологии, посмотрим на некоторые специфические действия селена, где его активность особенно заметна, и которая с онкологией безусловно связана. Возьмем к примеру тяжелые металлы, в первую очередь ртуть. Лучшего противоядия для ртути, чем селен и не сыскать. Селен абсолютно необходим в нашу «ртутную эру», от которой уже нигде ни спрятаться, ни скрыться. Он очень эффективно связывает серу в селено-ртутный компаунд, от которого наш организм легко избавляется.Еще одна область, где роль селена трудно переоценить - это его взаимодействие с йодом. Йод - такой же ключевой минерал, как и селен, и его дефицит не менее губителен для нас, как впрочем и дефицит других ключевых минералов, особенно для щитовидной железы.Это все знают. А все ли знают о том, что при дефиците селена восполнить нехватку йода привнесением его извне просто не получится, и хуже того, такие действия могут привести к очень серьезным проблемам.Почему? По двум причинам. Йод попадает в щитовидную железу с помощью энзима с еще одним сложным названием - тиреоидная пероксидаза, и этот процесс сопровождается выделением большого количества свободных радикалов, которые эффективно нейтрализуются уже знакомым нам Глутатионом пероксидазой, он же селенопротеин Р или ГПх. А что случится при дефиците селена и соответственно ГПх?Если, не дай Бог, такое произойдет и возникнет комбинация: высокое содержание йода и неадекватное количество ГПх, следствием этому будет повреждение самой железы, ее аутоиммунное или злокачественное заболевание.Щитовидная железа - одна из важнейших наших желез, и хотя этот пост не о ней, а о селене, тем не менее придется на ней немного задержаться. Здесь по понятным причинам невозможно даже частично рассмотреть все связанные с этим вопросы, но можно вычленить взаимосвязь между четырьмя участниками происходящих там, в щитовидной железе, процессов.Назовем этих участников. Йод и селен - это понятно, и два основных гормона щитовидной железы, рецепторы на которых имеются практически на всех наших клетках.Какие гормоны? Тироксин Т4 и значительно более метаболически активный, чем трийодтиронин Т3.Где взаимосвязь, где здесь йод и в чем роль селена? Йод здесь вот причем. Цифра три и четыре означает количество атомов йода в молекуле гормона. А для преобразования Т4 в Т3 необходим селен, без которого вовлеченные в эту трансформацию энзимы не работают.От щитовидной железы плавно переходим к другим гормонально-зависимым видам рака: молочной железы и простаты. Что здесь не так? Почему именно они особо чувствительны к недостатку селена?Опять придется вводить малопонятный термин — сульфотрансфераза - так называется фермент, генерация которого без селена невозможна. А почему это нас может беспокоить? Потому что этот фермент выполняет очень важную функцию. Он расщепляет избыточный эстроген. Нарушение гормонального баланса никогда не остается без последствий.Помимо того, что избыток эстрогена может угнетать функции все той же щитовидной железы, расстраивать прогестерон-эстрогенный баланс, избыток эстрогена совершенно не нужен мужчинам, это точно. Мне гораздо более близка позиция специалистов, утверждающих, что проблемы с простатой начинаются не тогда, когда у нас падает тестостерон, а когда у нас растет эстроген.Гормональная картина слабого пола настолько запутана, сильна и разнообразна, что не мне о ней судить, но одно сомнений не вызывает - все, что нарушает гормональный баланс, как упомянутый выше прогестерон-эстрогенный баланс, обязательно на чем-то отрицательно скажется. Лучше не испытывать судьбу.

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