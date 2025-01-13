Врач Белкина: для защиты от старения нужно сокращать количество простых углеводов

Врач Светлана Белкина рассказала, какие меры позволяют предупредить преждевременное старение.Врач Белкина констатировала, что одним из самых эффективных доступных способов профилактики старения организма являются физические нагрузки. На такие нагрузки нужно отводить минимум 30 минут в день.«На физическую активность нужно тратить хотя бы полчаса ежедневно. Даже у пожилых людей с хроническими заболеваниями такой ритм жизни дает значимое снижение смертности и увеличение продолжительности жизни», – подчеркнула медик.Другим основополагающим правилом продления молодости врач Белкина назвала соблюдение здорового рациона. Специалистка обратила внимание, что такой рацион не создает избытка калорий. С этим же принципом связан контроль над количеством употребляемой пищи. Врач подчеркнула, что для защиты от наступления старения важно не переедать.«Важно поддерживать баланс между потребленной и расходуемой энергией, то есть поел — двигайся. Абсолютное большинство долгожителей, по наблюдениям геронтологов, малоежки», – сообщила Светлана Белкина.Кроме того, продолжила она, нужно сокращать количество простых углеводов в питании – как можно меньше есть сахара, кондитерских лакомств, мучного.Также эксперт посоветовала держать под контролем содержание холестерина и глюкозы в крови, артериальное давление, индекс массы тела. Другой полезной для защиты от старения привычкой врач считает регулярные профилактические проверки работы организма, прохождение диспансеризации, а также активные социальные контакты.

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