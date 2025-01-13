Врач Ноев: пить водопроводную воду небезопасно для здоровья

Врач Александра Ноев рассказала, почему не рекомендует употреблять водопроводную воду.Врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Ноев поделилась профессиональным мнением о том, какая вода может считаться безопасной или полезной для организма. Медик заявила, что не рекомендует пить воду из-под крана, поскольку это небезопасно для здоровья. Специалист отметила, что наливая в стакан водопроводную воду из крана, никогда нельзя быть уверенным в ее хорошем качестве.«Сегодня она течет в хорошем качестве, а завтра может быть хуже. Я не рекомендую пить воду из-под крана... лучше не рисковать своим здоровьем, - сказала Ноев в комментарии «Вечерней Москве».Она добавила, что качество водопроводной воды нетрудно проверить, это можно сделать с помощью специальных полосок, которые продаются в хозяйственных магазинах.Врач-диетолог проинформировала, что водопроводную воду дома можно очистить от примесей аммиака и хлора самостоятельно, для этого ее нужно прокипятить.«Однако кипяченая вода не очень полезна, потому что в ней теряются полезные вещества. Кипятить воду можно только один раз, при повторном нагревании разрушаются все витамины и минералы, которые находятся в воде. Они начинают оседать в почках, как соли», - предупредила эксперт.Ноев обратила внимание, что при заваривании чая воду никогда не следует подвергать кипячению до 100 градусов – только нагреву до 85–87 градусов. По словам врача, при кипячении, особенно длительном или повторном, хлор в воде может взаимодействовать с органическими веществами, образуя канцерогенные соединения.Также медик постулировала, что никогда не нужно пить горячую воду из-под крана, так как она предназначена исключительно для технических нужд и не соответствует санитарным нормам.До этого биохимик Мария Кулешова сообщила, что вода непосредственно из-под крана не подходит для приготовления супов и других блюд, так как она слишком насыщена хлором.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки