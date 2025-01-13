Камни в желчном пузыре: хирург Гацко рассказал, когда без операции не обойтись

Камни в желчном пузыре, или калькулезный холецистит, — это серьезная медицинская проблема, которая требует внимательного подхода. Камни могут образовываться из-за нарушения обмена веществ, избытка холестерина в желчи или воспалительных процессов.Симптомы калькулезного холецистита могут варьироваться от легкого дискомфорта до сильной боли в правом подреберье, тошноты и рвоты. Важно отметить, что не всегда наличие камней в желчном пузыре требует хирургического вмешательства. Многие люди могут жить с желчными камнями без каких-либо симптомов, и в таких случаях врачи часто рекомендуют наблюдение без активного лечения.Когда же речь заходит о лечении, существует несколько подходов, но в некоторых случаях операция становится неизбежной. Что это за ситуации, «Доктору Питеру» рассказал Дмитрий Гацко — абдоминальный хирург клиники «АБИА».Распространенная проблемаСуществуют заболевания, которые чаще других встречаются у людей. К таким как раз и относится желчнокаменная болезнь. Обычно это заболевание обнаруживают у женщин, соотношение с мужчинами — 4:1.К факторам, способствующим формированию камней, также относятся:наследственность,быстрое изменение массы тела (увлеченность диетами).Можно предположить, что практически у каждого человека найдется друг, знакомый или родственник с этой патологией.Подходы к лечению разныеОтличаются истории по лечению желчнокаменной болезни: «У моей бабушки камни в желчном пузыре уже 15 лет, и ее ничто не беспокоит», «Наблюдаюсь у гастроэнтеролога, назначили препарат для растворения конкрементов», «Маме уже удалили желчный пузырь с камушками». Возникает вопрос: так все-таки что делать при этой болезни?Когда по ультразвуковому исследованию (УЗИ) обнаружили конкремент в просвете желчного пузыря и никаких приступов нет, это течение заболевания характеризуется как «бессимптомное камненосительство». При данном состоянии возможно наблюдение за пациентом с периодическим выполнением контрольного УЗИ.Растворить сложно, а иногда и противопоказаноПопытки растворения желчных камней препаратом урсодезоксихолевой кислоты, по мнению отечественных и зарубежных авторов, не приносят желаемого результата, а при микролитиазе даже противопоказаны.Нужно понимать, что длительное камненосительство сопровождается хроническим воспалительным процессом, а это, в свою очередь, провоцирует рубцевание в тканях между желчным пузырем и магистральными желчными путями или стенкой двенадцатиперстной кишки.Показания к операцииСуществует несколько показаний, когда операции действительно не избежать.Острый холецистит. Если у пациента диагностирован острый воспалительный процесс в желчном пузыре, сопровождающийся сильной болью, повышением температуры и другими симптомами, операция может быть необходима для предотвращения серьезных осложнений.Желчная колика. Если камни вызывают повторяющиеся приступы боли, которые не поддаются консервативному лечению, хирургическое вмешательство может стать единственным решением.Обструкция желчных путей. Если камни блокируют желчные протоки, это может привести к желтухе и инфекциям. В таких случаях удаление желчного пузыря может помочь устранить проблему.Панкреатит. Если камни вызывают воспаление поджелудочной железы, это также является показанием для операции.Когда встает вопрос об операцииЕсли возникают приступы болей и появляются показания к операции, то в этих условиях сложнее оперировать и возрастает риск повреждения соседних структур. При множественных мелких конкрементах возможно их перемещение в общий желчный проток с током желчи и провокация осложнений — острого панкреатита, механической желтухи.Таким пациентам показана холецистэктомия — удаление всего желчного пузыря — даже при бессимптомном течении заболевания. На современном этапе развития хирургии основным способом оперативного вмешательства при хроническом калькулезном холецистите является лапароскопическая холецистэктомия.Операция через проколыМетодика заключается в удалении желчного пузыря через маленькие (5-10 мм) разрезы (проколы) на передней брюшной стенке с использованием специальной камеры и длинных инструментов. Пузырь с камнями извлекается через разрез в пупке или эпигастрии. В зоне операции на сутки оставляется дренажная трубка. Раны зашиваются внутрикожным саморассасывающимся швом.С учетом современных препаратов и методик обезболивания при гладком течении послеоперационного периода выписка пациентов осуществляется на следующий день. Полное восстановление занимает около 1-1,5 месяца и обязательно включает соблюдение диеты (стол №?5).В последующем люди возвращаются к своему привычному образу жизни, даже с употреблением жирной и жареной пищи, но в небольших порциях. При возникновении вопросов по данному заболеванию и с целью определения тактики лечения следует обратиться на консультацию к хирургу — специалисту в этой области, чтобы избежать неоправданных операций и послеоперационных осложнений.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки