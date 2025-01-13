Россиян предупредили, чем грозит гипотиреоз
Если не лечить гипотиреоз, это может быть очень серьезно для организма. Потому что страдает сердце и другие органы. Сердечно-сосудистая система начинает нарушать свои функции, потому что страдает мышечная часть, нарушение кровоснабжения, — объяснил врач.
Кардиолог отметил, что нарушение кровоснабжения может привести к печальным последствиям.
Ранее кардиолог НКЦ № 3 Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского Людмила Палаткина рассказала, что дневная сонливость может быть симптомом серьезных заболеваний, например анемии, гипотиреоза и даже инсульта. По ее словам, дневная сонливость нередко возникает из-за нарушения гигиены сна.
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