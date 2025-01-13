Столовая ложка этого масла по утрам поможет решить проблемы с ЖКТ и усталостью

Эксперты рекомендуют есть продукт перед основным приемом пищи или же добавлять в кофе. Его также можно использовать во время бьюти-процедур, например для ухода за кожей и волосами.Первый прием пищи врачи считают самым важным. Именно завтрак помогает проснуться, утолить чувство голода, настроиться на рабочий день и просто почувствовать себя лучше. В рационе обязательно должны быть белки, сложные углеводы и клетчатка — так вы не съедите лишнего, а чувство сытости сохранится до самого обеда.До того как вы сделаете омлет или сварите кашу, некоторые врачи рекомендуют выпивать стакан теплой воды. Она и ЖКТ запустит, и поможет проснуться, и желудок немного заполнит, чтобы не переесть. По словам диетолога Сандры Моньино, есть еще одна полезная привычка перед завтраком — съедать столовую ложку кокосового масла.Одна из главных задач такой привычки — помочь ЖКТ.«Кокосовое масло натощак помогает избавляться от запоров. Некоторые люди страдают от этой проблемы постоянно, особенно если находятся в стрессе или же вдали от дома и не могут расслабиться», — поясняет Сандра Моньино.Кроме того, кокосовое масло заряжает бодростью и придает сил — это еще один плюс этого продукта. Особенно актуально для тех, кто любит тренироваться по утрам. Если вам не нравится вкус или текстура, то масло можно добавить в кофе или кашу, приготовить на нем яичницу или сырники, говорит диетолог.И, конечно, порцию реально сократить. Попробуйте начать с чайной ложки, чтобы понять реакцию организма.Чем еще полезно кокосовое маслоПомогает победить чувство голода, если добавить его в рацион.Положительно влияет на уровень эстрогенов, так что на этот продукт определенно стоит обратить внимание женщинам в период менопаузы.Защитит от кариеса. Кокосовое масло помогает снизить количество бактерий так же эффективно, как и средства для полоскания рта с хлоргексидином.Поможет избавиться от лишнего веса за счет своего уникального состава.А еще кокосовое масло заботится о вашей красоте. Например, это природная маска для волос: нанесите его на всю длину, оставьте на 2-3 часа, а затем помойте голову как обычно. Волосы будут мягкими и блестящими.Еще один вариант — это наносить масло на кожу. Оно хорошо питает, увлажняет, при этом не оставляя жирной пленки. Только обладателям проблемной кожи стоит быть аккуратнее: избыток кокосового масла может спровоцировать появление прыщей, особенно если его часто наносить на лицо.

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