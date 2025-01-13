Помогает с контролем сахара в крови: медсестра Коноплева напомнила о пользе пшена

Употребление пшена повышает чувствительность к инсулину, сообщила медсестра Анна Коноплева.Медсестра Коноплева напомнила о пользе такого продукта как пшено. Она рассказала, что употреблять эту крупу полезно для профилактики ожирения и диабета. Пшено содержит клетчатку, макро- и микроэлементы, которые препятствуют развитию инсулинорезистентности. В частности, пшено богато белком, благодаря чему эффективно помогает с контролем сахара в крови, и в нем присутствуют железо, кальций, магний, витамины группы B,«В одной чашке продукта содержится 6 граммов белка, поэтому пшено помогает контролировать уровень сахара в крови. Его регулярное употребление повышает чувствительность к инсулину», - отметила Коноплева.Медсестра добавила, что включение пшена в повседневный рацион может давать другие положительные эффекты. По словам Коноплевой, его употребление нормализует работу кишечника и предотвращает запоры. Кроме того, есть пшенку полезно для поддержания веса, а также тем, кто хочет похудеть.До этого врач-диетолог Елена Соломатина констатировала, что употребление пшенной каши моет быть по-особенному полезным для пожилых людей. Медик заявила, что пшено является источником важных для хорошего здоровья витаминов – например, витамин PP, присутствующий в пшенной каше, усиливает защиту организма от болезней сердца.

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