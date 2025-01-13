NatComms: растительная бактерия MEcPP разрушает биопленки бактерий

Американские ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили растительное вещество, способное повреждать биопленки болезнетворных бактерий. Открытие может облегчить лечение стойких инфекций.Микробы создают защитные биопленки на различных поверхностях: от зубов человека до медицинских катетеров, имплантов и промышленного оборудования. Эти структуры предохраняют микроорганизмы от внешних воздействий, мешая устранять бактериальные колонии.В новой работе команда нашла растительный метаболит под названием MEcPP. Вещество вырабатывается в ходе химических реакций и помогает поддерживать жизнь внутри растений, передавая сигналы о стрессе.Ученые выяснили, что молекулы MEcPP необычным образом действуют кишечную палочку и другие бактерии. Соединение нарушает процесс формирования биопленки, не давая ей прилипать к поверхности.Бактериальный покров держится на месте за счет волосовидных структур, называемых фимбриями. Фимбрии создают защитную матрицу, спасая микробы от антибиотиков и чистящих средств.Как показали эксперименты, MEcPP усиливает активность гена fimE, подавляющего производство фимбрий.По словам авторов изобретения, открытые молекулы можно использовать в разных отраслях: от более чистых систем водоснабжения до предотвращения инфекций в больницах и ухода за полостью рта.

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