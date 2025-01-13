После стакана воды и завтрака: врач Павлова посоветовала правильно пить кофе

Врач Павлова сообщила, как правильно пить кофе.Врач-эндокринолог Зухра Павлова прокомментировала выводы ученых из Европейского общества кардиологов, которые заявили, что употребление кофе по утрам является наиболее полезным для здоровья. Согласно их исследованию, у людей, начинающих свой день с чашки кофе, на 16% скоращается риск смерти от всех причин и на 31% — риск смерти от последствий сердечно-сосудистых патологий.Помимо этого, исследователи констатировали, что максимальную пользу организму приносят две чашки кофе, которые употребляются в первой половине дня.Комментируя заключение ученых, эндокринолог Павлова подчеркнула, что кофе действительно лучше не пить днем или вечером из-за его влияния на циркадные ритмы. Их формирование тесно связано с активностью симпатической нервной системы, которая находится на пике утром и снижается с наступлением ночи. Устойчивые циркадные ритмы «дирижируют» работой организма, его производством энергии, механизмами засыпания и сна.«У людей, пьющих много кофе во второй половине дня, часто бывают проблемы со сном», - подчеркнула Павлова.В то же время, отметила медик, кофе не следует употреблять сразу после пробуждения, на пустой желудок. Павлова посоветовала россиянам правильно пить кофе – делать это утром нужно исключительно после стакана теплой воды и завтрака.Эксперт посоветовала помнить, что полезные свойства кофе как богатого источника антиоксидантов проявляются при условии, что в него не добавляется сахар, сиропы и другие подслащивающие его компоненты. Что касается молока, Павлова рекомендует пить кофе с его безлактозными вариантами.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки