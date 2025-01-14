Диетолог Соломатина рассказала о продуктах, которые усиливают потоотделение

Диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, которые усиливают потоотделение. По словам специалистки, таким свойством обладают разогревающие тело продукты – прежде всего, специи (включая соль) и пища с пряным или острым из-за перца вкусом.Помимо разных приправ, имбиря, чеснока или лука, потоотделение усиливают наваристые бульоны с жирным мясом и специями, добавила Соломатина.«Когда мы едим мясные и острые блюда, в организме растет обменный процесс», - объяснила диетолог причину усиленного потоотделенияТакже повышенную потливость способны вызывать чай, кофе и другие достаточно горячие напитки. Эта их особенность используется при лечении простуды и других ОРВИ. Так, если заболевший человек принимает умеренно горячий чая с малиновым вареньем, он сильнее потеет, и с более обильным потом из его организма интенсивнее выводятся токсины, побочные продукты борьбы иммунной системы с возбудителем инфекции.Елена Соломатиа обратила внимание, что сильной потливости подвергаются в первую очередь люди склонных к задержке жидкости, отекам. Например, если их организм будет получать много соли, то ее излишки он начнет выводить через пот.Медик заметила, что повышенное потоотделение, возникающее после употребления сладкого, может говорить об имеющихся проблемах с инсулинорезистентностью. Иногда сильная потливость развивается у людей, в рационе которых присутствует много глутамаат натрия.Если человек, болеющий гипотиерозом, будет есть много капусты (в самых разных ее видах), у него тоже может возникать усиленное потоотделение. Провоцировать его будут специфические гормональные изменения, пояснила диетолог в беседе с «Вечерней Москвой».

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