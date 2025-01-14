Названы опасные болезни, которые начинаются с мушек в глазах

Мушки в глазах могут свидетельствовать о развитии глаукомы или инсульта, предупредила врач-офтальмолог Зарина Курачинова. Специалист подчеркнула, что насторожиться стоит, если симптом сопровождается затуманиванием в глазах или вспышками света. По ее словам, мушки могут оказаться признаком отслоения сетчатки или диабетической ретинопатии.Если мушки появляются внезапно, их количество увеличивается или они сопровождаются другими симптомами, такими как вспышки света, потеря зрения или затуманивание в глазах, это может свидетельствовать о более серьезных проблемах, например отслоении сетчатки, диабетической ретинопатии, глаукоме, инсульте, — пояснила врач.Она рассказала, что мушки представляют собой мельчайшие тени, которые образуются в стекловидном теле глаза. Специалист уточнила, что гелеобразное вещество, заполняющее внутреннюю часть глаза, с возрастом или при некоторых заболеваниях может изменяться, из-за чего появляются визуальные помехи.У большинства людей мушки появляются с возрастом, начиная с 40–50 лет. Этот процесс часто бывает безобидным и связан с естественными возрастными изменениями в глазах. В таких случаях мушки могут быть временными и не требуют лечения, — добавила Курачинова.Врач-офтальмолог Аида Бабаева ранее рассказала, что слезоточивость может быть связана с блокировкой слезных каналов из-за инфекций, аллергий или воспалительных процессов. По ее словам, механизм лечения зависит от причины возникновения недуга.

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