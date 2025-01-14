Названы опасные болезни, которые начинаются с мушек в глазах
Если мушки появляются внезапно, их количество увеличивается или они сопровождаются другими симптомами, такими как вспышки света, потеря зрения или затуманивание в глазах, это может свидетельствовать о более серьезных проблемах, например отслоении сетчатки, диабетической ретинопатии, глаукоме, инсульте, — пояснила врач.
Она рассказала, что мушки представляют собой мельчайшие тени, которые образуются в стекловидном теле глаза. Специалист уточнила, что гелеобразное вещество, заполняющее внутреннюю часть глаза, с возрастом или при некоторых заболеваниях может изменяться, из-за чего появляются визуальные помехи.
У большинства людей мушки появляются с возрастом, начиная с 40–50 лет. Этот процесс часто бывает безобидным и связан с естественными возрастными изменениями в глазах. В таких случаях мушки могут быть временными и не требуют лечения, — добавила Курачинова.
Врач-офтальмолог Аида Бабаева ранее рассказала, что слезоточивость может быть связана с блокировкой слезных каналов из-за инфекций, аллергий или воспалительных процессов. По ее словам, механизм лечения зависит от причины возникновения недуга.
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