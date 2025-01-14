Диетолог Чехонина рассказала, из каких продуктов можно получать калий и магний

Врач-диетолог Юлия Чехонина сообщила, что получать в достатке калий и магний важно для поддержания работы сердца и нервной системы. Данные вещества дополняют друг друга, поэтому в организме следует поддерживать их баланс в организме, отметила эксперт.Чехонина предупредила, что недостаток магния нарушает естественные механизмы регуляции артериального давления, и в результате человек может стать гипертоником. Что касается калия, его нехватка вредит ритму сердца, способствует возникновению аритмии.«Макроэлементы активно участвуют в регуляции сердечной деятельности и водно-солевого обмена, а также поддерживают работу нервной системы», - дополнила врач, говоря о важности калия и мания.Юлия Чехонина посоветовала регулярно употреблять насыщенную ими пищу и рассказала, из каких продуктов можно получать калий и магний, – для этого, например, можно включить в рацион питания миндаль и курагу. Помимо того, организм может получать калий из картофеля, зелени, яблок, изюма, а магний – из отрубей, фасоли, темного шоколада, сказала она «Москве 24».До этого терапевт Владимир Протасов посоветовал взрослым людям включать в повседневный рацион питания больше продуктов с калием и магнием, поскольку это укрепляет здоровье сосудистой системы и снижает риск болезней сердца. Для снижения риска болезней сердца медик также порекомендовал сокращать количество употребляемых продуктов с добавленным сахаром. С их присутствием в повседневном рационе тесно связана подверженность организма гипертонии и кардиометаболическим рискам, заявил эксперт.

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