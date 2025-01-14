Хирург рассказал, кому на самом деле показана ринопластика

Ринопластика показана при храпе, врожденных аномалиях и травмах носа, таких как перелом или ушиб, поделился пластический хирург Тигран Алексанян. Он обратил внимание, что кривизна носовой перегородки зачастую приводит к апноэ сна. По его словам, это чревато сердечно-сосудистыми заболеваниями.Ринопластика позволяет исправить деформации перегородки, восстановив свободное дыхание. Это особенно актуально для людей, страдающих от апноэ сна, что не только влияет на качество отдыха, но и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ринопластика эффективно исправляет последствия травм, восстанавливая анатомическую целостность и эстетику носа, — пояснил специалист.Врач обратил внимание, что некоторые люди рождаются с дефектами носа. В такой ситуации ринопластика не только улучшает внешность, но и нормализует дыхание. Хирург уточнил, что неудовлетворенность формой собственного носа может отразиться на самооценке. Он отметил, что ринопластика может улучшить психологическое состояние пациента.С возрастом кожа теряет эластичность, кончик носа может опускаться, форма носа меняется. Ринопластика может помочь исправить эти возрастные изменения, придавая носу более подтянутый внешний вид, — заключил Алексанян.

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