Хирург рассказал, кому на самом деле показана ринопластика

Ринопластика показана при храпе, врожденных аномалиях и травмах носа, таких как перелом или ушиб, поделился пластический хирург Тигран Алексанян. Он обратил внимание, что кривизна носовой перегородки зачастую приводит к апноэ сна. По его словам, это чревато сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ринопластика позволяет исправить деформации перегородки, восстановив свободное дыхание. Это особенно актуально для людей, страдающих от апноэ сна, что не только влияет на качество отдыха, но и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ринопластика эффективно исправляет последствия травм, восстанавливая анатомическую целостность и эстетику носа, — пояснил специалист.

Врач обратил внимание, что некоторые люди рождаются с дефектами носа. В такой ситуации ринопластика не только улучшает внешность, но и нормализует дыхание. Хирург уточнил, что неудовлетворенность формой собственного носа может отразиться на самооценке. Он отметил, что ринопластика может улучшить психологическое состояние пациента.

С возрастом кожа теряет эластичность, кончик носа может опускаться, форма носа меняется. Ринопластика может помочь исправить эти возрастные изменения, придавая носу более подтянутый внешний вид, — заключил Алексанян.

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