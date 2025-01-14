Биолог Москалев назвал доказанные наукой правила достижения долголетия

Доктор биологических наук Алексей Москалев назвал несколько доказанные наукой правил для достижения долголетия. По его словам, одним из ключевых факторов хорошего здоровья, позволяющего человеку прожить дольше, является разнообразное сбалансированное питание.«Биологически активные вещества, которые содержатся в пище, влияют на активность разных генов и за счет этого могут снижать либо повышать риск развития болезней. А в конечном счете – ускорять или замедлять процессы старения», - прокомментировал профессор Москалев.Ученый отметил, что научно доказано положительное влияние на возможность жить дольше таких продуктов как зелень, овощи, фрукты, бобовые, цельное зерно, орехи и семечки, ферментированные и кисломолочные изделия.Также Москалев назвал важным условием для достижения долголетия двигательную активность. Ученый постулировал, что в этом направлении оптимальным считается такой режим: регулярные физнагрузки плюс грамотное питание, причем нагрузки должны составлять 30 - 60 минут аэробной активности от трех до пяти раз в неделю.«Наряду с тренировками полезной для долголетия признается так называемая микроактивность – любые движения в быту, уборка, готовка еды, садоводство и так далее».Также для долгой и здоровой жизни важно достаточно спать, чтобы работа иммунной системы была полноценной, а не ограниченной. Биолог подчеркнул, что это защищает от инфекций, рака и воспаления, провоцирующих преждевременное старение.Другим доказанным наукой правилом для достижения долголетия является привычка защищаться от стресса, не допускать его перерастания в хроническую форму. Для этого в том числе полезно заниматься спортом, гулять на свежем воздухе, иметь хобби.Помимо того, для противостояния раннему старению и продления жизни полезно нагружать мозг новой информацией, чтобы он активнее работал, а также поддерживать социальные контакты и дружеское общение, дополнил Алексей Москалев. Он констатировал, что полезные привычки должны быть не эпизодическими мероприятиями – следовать им нужно на постоянной основе, проинформировала KP.RU.

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