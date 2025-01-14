Биолог Москалев назвал доказанные наукой правила достижения долголетия
«Биологически активные вещества, которые содержатся в пище, влияют на активность разных генов и за счет этого могут снижать либо повышать риск развития болезней. А в конечном счете – ускорять или замедлять процессы старения», - прокомментировал профессор Москалев.
Ученый отметил, что научно доказано положительное влияние на возможность жить дольше таких продуктов как зелень, овощи, фрукты, бобовые, цельное зерно, орехи и семечки, ферментированные и кисломолочные изделия.
Также Москалев назвал важным условием для достижения долголетия двигательную активность. Ученый постулировал, что в этом направлении оптимальным считается такой режим: регулярные физнагрузки плюс грамотное питание, причем нагрузки должны составлять 30 - 60 минут аэробной активности от трех до пяти раз в неделю.
«Наряду с тренировками полезной для долголетия признается так называемая микроактивность – любые движения в быту, уборка, готовка еды, садоводство и так далее».
Также для долгой и здоровой жизни важно достаточно спать, чтобы работа иммунной системы была полноценной, а не ограниченной. Биолог подчеркнул, что это защищает от инфекций, рака и воспаления, провоцирующих преждевременное старение.
Другим доказанным наукой правилом для достижения долголетия является привычка защищаться от стресса, не допускать его перерастания в хроническую форму. Для этого в том числе полезно заниматься спортом, гулять на свежем воздухе, иметь хобби.
Помимо того, для противостояния раннему старению и продления жизни полезно нагружать мозг новой информацией, чтобы он активнее работал, а также поддерживать социальные контакты и дружеское общение, дополнил Алексей Москалев. Он констатировал, что полезные привычки должны быть не эпизодическими мероприятиями – следовать им нужно на постоянной основе, проинформировала KP.RU.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий