Яблоки, миндаль и не только: перечислены лучшие продукты для здоровья кишечника и сердца

Благодаря клетчатке, полезным жирам и антиоксидантам многие продукты одновременно полезны как для кишечника, так и для сердца. Вот какие из них особенно выделяют диетологи.Миндаль. Он занимает первое место в списке Алексии Золис, сертифицированного диетолога. В этом орехе есть моно- и полиненасыщенные жиры, которые полезны для сердца, а также клетчатка для здорового пищеварения.Яблоки. В них есть клетчатка, ключевой компонент для поддержания здорового пищеварения и уровня холестерина в крови. Об этом сказала Алисса Смолен, магистр наук, сертифицированный диетолог.Авокадо. 1/3 среднего авокадо содержит 5 г мононенасыщенных жиров. Они помогают снизить уровень вредного холестерина, говорит Патрисия Колеса, магистр наук, сертифицированный диетолог. Также в авокадо много клетчатки.Свёкла. Она богата нитратами, которые наш организм преобразует в оксид азота для улучшения кровотока и циркуляции крови. Ферментированная же свёкла содержит полезные для кишечника пробиотики, отмечает Стейси Вудсон, магистр наук, сертифицированный диетолог.Ягоды. Они содержат много полифенолов и клетчатки.Чечевица. Это богатый клетчаткой растительный белок. Также чечевица действует как пребиотик, питая полезные бактерии в кишечнике.Грецкие орехи. Их можно назвать отличным источником альфа-линоленовой кислоты (АЛК). Она связана с улучшением липидного профиля крови, в том числе со снижением уровня «плохого» холестерина. Одно исследование показало, что диета, богатая грецкими орехами, положительно изменяет микробиом кишечника.Цельнозерновой овёс. Он богат бета-глюканом, который приносит пользу и кишечнику, и сердцу.

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