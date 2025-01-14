Альфа-липоевая кислота и рассеянный склероз

Рассеянный склероз является аутоиммунным заболеванием - заболеванием, при котором иммунная система атакует ткани организма как чужеродные белки. Считается, что повреждение нервных клеток в результате действия свободных радикалов является основной причиной аутоиммунного процесса.Часто бывают очень положительные предварительные результаты с натуральным продуктом в очень серьезном состоянии здоровья, и нет никаких последующих исследований. В 2005 году клиническое исследование показало, что обычная добавка к пище способствовала значительному улучшению состояния при рассеянном склерозе.Альфа-липоевая кислота при рассеянном склерозеЧто такое рассеянный склероз?Альфа-липоевая кислота при рассеянном склерозеРекомендации по дозировкеРассеянный склероз многофакторныйК счастью, со времени этого первоначального исследования были проведены значительные дополнительные исследования, которые также демонстрируют, что диетические добавки с альфа-липоевой кислотой могут помочь получить значительные преимущества у пациентов с рассеянным склерозом, иногда изнурительным и наносящим вред неврологическим заболеванием.Что такое рассеянный склероз?Рассеянный склероз - это синдром прогрессирующих нервных расстройств, который обычно возникает в раннем возрасте. Это вызвано постепенной потерей миелиновой оболочки, которая окружает нервную клетку. Этот процесс называется демиелинизацией.Одна из ключевых функций этой миелиновой оболочки - облегчить передачу нервного импульса. Без миелиновой оболочки нервная функция теряется. Симптомы соответствуют нервам, которые утратили свою миелиновую оболочку, и включают нарушения движений и сенсорных функций, включая помутнение зрения, головокружение, мышечную слабость и покалывание. Диагноз подтверждается обнаружением признаков демиелинизации на магнитно-резонансной томографии (МРТ).Рассеянный склероз (РС) является аутоиммунным заболеванием - заболеванием, при котором иммунная система атакует ткани организма как чужеродные белки. Считается, что повреждение нервных клеток в результате действия свободных радикалов является основной причиной аутоиммунного процесса. Свободные радикалы - это высокореактивные молекулы, которые могут связываться с клеточными соединениями и разрушать их.При РС повреждение свободных радикалов подвергает клеточные компоненты, которые обычно скрыты для иммунной системы, тем самым инициируя образование антител к этим компонентам. Свободные радикалы также участвуют в активации матричной металлопротеиназы (ММР), которая является важным медиатором транспорта лейкоцитов в головной и спинной мозг, то есть в центральную нервную систему (ЦНС), т.е. головной и спинной мозг. ,Так, чтобы прогрессировать РС, лейкоциты должны войти в ЦНС.Альфа-липоевая кислота (АЛК) представляет собой витаминоподобное вещество, которое часто называют «идеальным антиоксидантом природы». Это название дано потому, что это очень маленькая молекула, которая эффективно поглощается и легко проникает через клеточные мембраны, включая гематоэнцефалический барьер. В отличие от витамина Е, который в основном является жирорастворимым, и витамина С, который является водорастворимым, АЛК может гасить растворимые в воде или жире свободные радикалы как внутри клетки, так и снаружи во внутриклеточных пространствах. Кроме того, АЛК продлевает биохимическую жизнь витаминов С и Е, а также других антиоксидантов.АЛК показала способность подавлять и лечить на животных модели РС, экспериментальный аутоиммунный энцефаломиелит (АИЭ). Эти исследования на животных привели к дальнейшим исследованиям. На начальной стадии формирования поражения при АИЭ, а также при РС активные формы кислорода свободных радикалов вызывают повреждение гематоэнцефалического барьера. Обычно этот защитный барьер предотвращает проникновение в мозг как крупных молекул, так и лейкоцитов. Как только гематоэнцефалический барьер поврежден, это приводит к миграции Т-лимфоцитов и других лейкоцитов в центральную нервную систему.Было показано, что АЛК предотвращает развитие клинических признаков АИЭ у крыс благодаря своей способности уменьшать инфильтрацию лейкоцитов в ЦНС. Кроме того, используя методы визуализации живых клеток, исследователи также визуализировали и количественно оценили, что АЛК также обладает прямой способностью стабилизировать BBB.Кроме того, АЛК также продемонстрировала способность ингибировать образование различных соединений, связанных с активацией воспаления в ЦНС, и их ингибирование обеспечивает другой механизм для объяснения наблюдаемых эффектов АЛК в экспериментальной модели.Первое клиническое исследование, целью которого было определить влияние АЛК у пациентов с РС, было опубликовано в 2005 году. Тридцать семь пациентов с РС были случайным образом распределены в одну из четырех групп: плацебо, АЛК 600 мг два раза в день, АЛК 1200 мг один раз в день и АЛК 1200 мг два раза в день. Испытуемые принимали капсулы всего 14 дней. Фармакокинетические данные показали, что у субъектов, принимавших 1200 мг АЛК, были значительно более высокие пиковые уровни АЛК в сыворотке, чем у тех, кто принимал 600 мг, и что пиковые уровни значительно варьировали среди субъектов.Другими словами, некоторые люди могут потребовать больше АЛК, чем другие, чтобы увидеть клиническую пользу. Чем выше уровень АЛК, тем больше снижение уровней матриксной металлопротеиназы 9 (MMП-9). Это соединение, MMП-9, связано с активностью заболевания при РС. Следовательно, чем выше дозировка АЛК, тем больше клиническая польза. Между АЛК и молекулой адгезии также существовала значительная взаимосвязь доза-эффект, которая помогает переносить лейкоциты в ЦНС. Исследователи пришли к выводу, что АЛК хорошо переносится и, по-видимому, является полезным дополнением к лечению РС.Несмотря на эти впечатляющие результаты, исследование клинических преимуществ АЛК при РС развивалось медленно. Исследования, проведенные после первоначального исследования, показывают, что это удивительное природное соединение может быть полезной частью любого плана лечения РС.Например, в одном двойном слепом исследовании изучалось влияние АЛК на уровни воспалительных соединений, известных как цитокины, у 52 пациентов с ремиттирующим рецидивирующим РС. Им давали либо АЛК (1200 мг / день), либо плацебо в течение 12 недель. Результаты показали, что уровень некоторых ключевых цитокинов был значительно снижен в группе АЛК по сравнению с группой плацебо. Поскольку уровни этих ключевых цитокинов обычно соответствуют тяжести симптомов, эти результаты снова подтверждают потребление 1200 мг АЛК в день у пациентов с РС.Другое исследование на тех же пациентах также показало значительное улучшение общей антиоксидантной способности по сравнению с группой, принимавшей плацебо, в то время как другое исследование показало, что АЛК играет решающую роль в замедлении демиелинизирующего повреждения.Одним из ключевых маркеров антиоксидантной активности в организме является уровень серосодержащих молекул, таких как АЛК и глутатион . В своей свободной, активной форме они являются тиолами, но когда они выполняют свои антиоксидантные действия, они связываются с другими серосодержащими молекулами, образуя дисульфидные связи, чтобы нейтрализовать прооксидант. При этом тиолы, такие как АЛК и глутатион, также становятся неактивными. Следовательно, отношение тиолов к дисульфидным молекулам является важным маркером антиоксидантного статуса. Чем выше уровень тиолов, тем выше защита.Чтобы исследовать тиол-дисульфидный гомеостаз во время эпизода РС воспаления зрительного нерва, приводящего к нарушениям зрения, исследователи используют измерение, называемое визуально вызванным потенциалом. Это включает в себя измерение электрического сигнала, зарегистрированного на коже головы чуть выше глаза в ответ на световой стимул. Пациент сидит перед экраном чередующейся шахматной доски. У активных пациентов с РС передача нервного импульса замедлена. Результаты отображаются в форме волны. Исследователи измеряют время, когда был дан стимул, и формирование самой высокой волны, известной как P100. Это очень надежный и проверенный метод оценки функции зрительного нерва при РС.Результаты исследования показали драматическую корреляцию между активными формами тиолов и временем P100. Когда баланс был наклонен с большим количеством дисульфидов и менее активных тиолов, имелась связь с воспалением и дисфункцией зрительного нерва. Более активные тиоловые группы также связаны с улучшенной детоксификацией, механизмами клеточной сигнализации и общими механизмами антиоксидантной защиты.Исследователи пришли к выводу, что добавление АЛК в очень значительной степени предотвращает или, по крайней мере, значительно замедляет демиелинизацию зрительного нерва и сохраняет зрительную функцию у пациентов с РС.Рекомендации по дозировкеИсследование показало, что альфа-липоевая кислота может иметь решающее значение у пациентов с рассеянным склерозом. Вот несколько рекомендаций. Во-первых, есть две формы альфа-липоевой кислоты, обозначенные R и S. Они являются зеркальным отражением друг друга химически. R-изомер является предпочтительной формой, так как он естественным образом синтезируется в организме и абсорбируется более эффективно, чем S-изомер, что требует более низких доз и концентраций, которые значительно выше, чем S-изомера. При использовании обычной альфа-липоевой кислоты, смеси форм R и S, дозировка составляет 1200 мг в день. При использовании формы R дозировка может быть уменьшена до 600 мг.АЛК также доступен в виде обычного продукта с немедленным выпуском, а также в виде выпущенной по времени формы. Существующие доказательства, кажется, не подтверждают преимущества использования продукта с отсроченным выпуском. На самом деле, похоже, что составы немедленного высвобождения лучше используются. АЛК быстро всасывается с пропорциональной дозировкой - это означает, что поглощается примерно одинаковый процент независимо от того, составляет ли дозировка 50 или 600 мг.Абсолютная биодоступность альфа-липоевой кислоты, основанная на радиоактивных исследованиях, показывает, что она составляет примерно 93% от введенной дозы. В то время как АЛК с замедленным высвобождением абсорбируется медленнее, оно не давало такого высокого пикового значения, как немедленное высвобождение, и при этом абсорбция не была столь же высокой, как форма немедленного высвобождения. Похоже, что он также получает наибольшую клиническую пользу при оральном приеме АЛК, что необходимо для того, чтобы затопить или подавить способность печени захватывать альфа-липоевую кислоту и, тем самым, обеспечить ее поступление в общий кровоток, что приводит к быстрому повышению уровня в крови и доставке к ней. другие жизненно важные ткани. Эта цель лучше всего достигается с помощью продуктов с немедленным высвобождением, и, вероятно, лучше всего принимать дозу один раз в день по сравнению с разделенными дозами.Рассеянный склероз многофакторныйПожалуйста, имейте в виду, что рассеянный склероз, безусловно, является «многофакторной» болезнью, а это означает, что для эффективной остановки его развития необходимо учитывать множество различных факторов. Существуют и другие полезные природные соединения, особенно рыбий жир и куркумин.Исследование, рассмотренное выше, ясно указывает на то, что альфа-липоевая кислота, безусловно, является важным терапевтическим средством. При рассеянном склерозе эффективная доза составляет 1200 мг в день.

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