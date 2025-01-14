Психотерапевт предупредил об опасности мукбанга для здоровья

Мукбанг — видео блогеров с поеданием пищи в большом количестве в течение долгой трансляции вызывают у зрителей желание есть сверх нормы, объяснили психотерапевт Марат Сараев и психоаналитик Ирина Смолярчук. Специалисты предупредили, что безобидное содержание подобных роликов может негативно повлиять на психику ребенка.Такие видео провоцируют потребление большого количества пищи у человека, то есть раздражают, так скажем, центр потребления пищи. Соответственно, человеку хочется есть больше, чем нужно будет, — отметил Сараев.По словам Смолярчук, подобные видео смотрят три категории людей: те, у кого садистические наклонности, те, кто страдает расстройством пищевого поведения, а также психически здоровые люди, которым просто интересно наблюдать за другими.Избежать переедания возможно, если держать холодильник полупустым. Такое заявление сделала врач Зарема Тен. Кроме того, когда холодильник не забит едой, человеку проще следить за свежестью продуктов, добавила специалист.

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