Кардио или силовая тренировка? Что эффективнее при похудении: рассказывает персональный тренер

Когда человек принимает решение о похудении, первым делом он решает, какой вид тренировки выбрать. Профессиональный тренер Алиса Новикова назвала преимущества и недостатки кардио- и силовых тренировок, а также какой вид активности более эффективен для похудения.По словам эксперта, кардио-тренировки включают в себя аэробные упражнения, такие как бег, плавание, велосипед, прыжки на скакалке и другие виды активности, которые повышают частоту сердечных сокращений и сжигают калории.«Кардио-тренировки помогают сжигать больше калорий, чем силовые тренировки, особенно в первые 20 минут занятий. Также они укрепляют сердце и улучшают кровообращение, снижая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. При этом регулярное выполнение кардио-упражнений улучшает общую выносливость организма», — рассказала тренер Алиса Новикова.Но у такого вида тренировок также есть недостатки. Например, такие тренировки не способствуют значительному росту мышц, поэтому они могут быть менее эффективными для тех, кто хочет увеличить мышечную массу. А слишком интенсивные кардио-тренировки могут привести к переутомлению и снижению мотивации к тренировкам.Как рассказала собеседница издания, силовые тренировки включают в себя работу с отягощениями, такими как гантели, штанги, гири и тренажеры, а также упражнения с собственным весом. Они направлены на увеличение мышечной массы и силы.«Силовые тренировки способствуют увеличению мышечной массы, что может ускорить метаболизм и сжигать больше калорий даже в состоянии покоя. Они укрепляют кости, снижая риск развития остеопороза и других костных заболеваний. Силовые тренировки также развивают координацию и баланс, что важно для повседневной жизни и снижения риска травм», — подчеркнул спикер.Однако важно помнить, что работа с отягощениями может привести к травмам, особенно если упражнения выполняются неправильно или с чрезмерным весом. Кроме того, для силовых тренировок требуется специальное оборудование, которое может быть недоступно для некоторых людей.«Для похудения наиболее эффективны комбинированные тренировки, включающие в себя оба вида активности. Кардио-тренировки помогут сжечь больше калорий в начале занятий, а силовые тренировки ускорят метаболизм и увеличат мышечную массу, что позволит сжигать больше калорий в долгосрочной перспективе», — резюмирует эксперт.

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