Врач Ахуньянова указала на три параметра, которые нужно учесть при выборе оливкового масла

Врач Ахуньянова рассказала, как определить наиболее качественное оливковое масло.Врач Регина Ахуньянова указала на три параметра, которые нужно учесть при выборе оливкового масла. Медик заявила о существовании «трех простых критериев качества».Одним из важных параметров при выборе оливкового масла является указанная на бутылке кислотность, поделилась эксперт.Ахуньянова отметила: чем ниже показатель кислотности, тем выше качество оливкового масла.«Чем ниже кислотность, тем больше в масле содержание фитостеролов — это та самая максимальная польза оливкового масла, из-за которой все врачи и наука считают его главным суперфудом», - уточнила она.Ахунянова добавила, что кислотность масла 0,8 является приемлемой, такое масло может маркироваться как Extra Virgin Olive Oil (EVOO). Но в идеале следует употреблять продукт с кислотностью 0,1-0,3.Другой параметр, который нужно учитывать при выборе оливкового масла, – это наличие на бутылке надписи P.D.O или D.P.O. Ее присутствие говорит, что были соблюдены высокие стандарты производства.Третий показатель качественного оливкового масла – сертификация BIO. Если она имеется, значит, продукт является экологически чистым.До этого диетолог Алексей Кабанов сообщил, что употребление оливкового масла рекомендуется в случаях предиабета и диабета второго типа, так как оно содействует снижению уровня сахара и помогает организму бороться с воспалением. При этом он заметил, что подсолнечное масло (нерафинированное) не уступает оливковому в своей пользе.

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