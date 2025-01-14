Деликатный вопрос: сколько раз за ночь должен вставать в туалет здоровый человек

Если мочевой пузырь не дает вам нормально высыпаться, возможно, пора пересмотреть свои привычки или пройти полноценное обследование.Современные люди и так нередко спят меньше необходимого, но дело становится еще хуже, если вам приходится то и дело вставать, чтобы справить нужду.Но нормально ли здоровому человеку ходить в туалет по ночам? Врачи уверены: все зависит от того, сколько вам лет и как часто мочевой пузырь беспокоит вас во время сна.Почему так происходитНекоторые причины частых подъемов в туалет очень просто устранить собственными силами. Как отмечает медсестра Давина Ридчарсон, иногда достаточно сократить потребление алкоголя и других напитков вечером и пить поменьше напитков с кофеином в течение дня, чтобы решить проблему.Кстати, некоторые продукты тоже работают как мочегонные — например, клюква, имбирь, яблоки, хурма, цитрусы, мята и ромашка.Если вас беспокоят ночные походы в уборную, попробуйте выпивать последний стакан воды раньше привычного — например, в 20.00, а не в 22.00.Однако, если вы ходите в туалет слишком часто, есть вероятность, что это проявление заболевания — от инфекции мочевыводящих путей до диабета, гипертонии, рака предстательной железы или болезней сердца.Старики ходят в туалет чащеКак отмечают специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании, если вам меньше 60 лет, то для вас нормально ходить в туалет один раз за ночь.А вот для тех, кому уже исполнилось больше 70 лет, вполне нормально ходить в туалет дважды. Когда вам исполнится 90, это число может увеличиться до четырех раз за ночь, пишет издание Daily Mail.Почему с возрастом мы чаще справляем нужду? Дело в том, что организм вырабатывает меньше антидиуретического гормона, который регулирует количество удерживаемой воды и помогает предотвратить обезвоживание.Как правильно терпетьКаждый из нас не раз сталкивался с деликатной проблемой: жутко хочется сходить в туалет, мочевой пузырь переполнен, но уборной поблизости нет. Как помочь себе дотерпеть?Как отмечает уролог Станислав Сосновский, важно избегать тряски и не дергаться. Активные телодвижения только усилят ваш дискомфорт. Девушкам, впрочем, можно скрестить ноги.Попробуйте устранить любое давление: расстегните брюки, расслабьте ремень.Смеяться с переполненным пузырем не стоит, смеющийся человек не может контролировать мочеиспускание.Если есть возможность, постарайтесь согреться и держать ноги в теплом и сухом месте, так как влага и холод только усилят позывы. А еще попробуйте избегать любых мыслей о воде и водоемах и переключить свое внимание на что-то еще.

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