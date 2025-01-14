Когда кожа наращивает «броню»: как избавиться от гиперкератоза в домашних условиях

Постоянные натоптыши на пятках — это одно из частых проявлений гиперкератоза. И, кажется, самый простой способ с ним справиться — взять в руки пемзу и просто потереть. Однако это будет ошибкой.Гиперкератоз — это наслоение клеток рогового слоя кожи в определенных местах на теле. Внешне выглядит как утолщение с некоторым потемнением, шершавое на ощупь.Как рассказала врач-дерматолог Майя Голдобина, чаще всего такие шершавые утолщения кожи появляются на коленях, локтях и в области стоп. Хотя бывают и более необычные локализации — например, на спине из-за неудобного стула.Причины гиперкератозаПо словам Майи Голдобиной, гиперкератоз появляется в местах постоянного давления на кожу или трения. Это своего рода защитная реакция.«Когда нагрузка на определенный участок кожи оказывается значительной, организм в прямом смысле слова наращивает броню», — объясняет дерматолог.Но бывают и другие причины, говорит врач.Гиперкератоз в области локтей, например, в некоторых случаях может быть связан с эндокринными нарушениями, в частности со стороны щитовидной железы. В этом случае следует обратиться за консультацией к эндокринологу и пройти дополнительное обследование.Постоянно огрубевшая кожа и натоптыши на стопах могут быть как следствием повышенной нагрузки на эти зоны, так и косвенным признаком дефицита ненасыщенных жирных кислот в организме. Здесь также могут потребоваться дополнительные анализы.Что делатьИногда кажется, что простой способ справиться с гиперкератозом в домашних условиях — это распарить и просто удалить грубую кожу с помощью абразивного средства типа пемзы. Однако, как предупреждает Майя Голдобина, это не лучшее решение: при значительном повреждении кожи гиперкератоз будет только нарастать.Тогда что же поможет? По словам врача, основа для лечения гиперкератоза — ежедневный домашний уход с правильным составом. В первую очередь речь о средствах для глубокого увлажнения и мягкого отшелушивания (напоминаем, никакой пемзы!).«Для этого назначают кремы с плотной текстурой, содержащие мочевину, мочевую кислоту и ее соли, ферменты, глицерин, натуральные масла, церамиды и холестерол. Важно, чтобы такими средствами человек пользовался на постоянной основе, это позволяет сбалансировать процессы отшелушивания клеток верхнего слоя кожи. Подобные косметические продукты будут как лечением, так и профилактикой появления гиперкератоза», — продолжает специалист.Усилить действие рутинного ухода могут помочь профессиональные методики.По словам Майи Голдобиной, при гиперкератозе локтей часто рекомендуют поверхностный пилинг — курс из 5-7 процедур, которые надо проводить раз в 7-10 дней. А при гиперкератозе стоп нелишним будет профессиональный медицинский педикюр с использованием специальных составов и аппаратов — он ускоряет восстановление кожи и препятствует быстрому нарастанию клеток верхнего слоя.

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