Nature Metabolism: недельное голодание переводит тело в режим жиросжигания

Ученые из Университета королевы Марии в Лондоне и Норвежской школы спортивных наук установили, что семидневное голодание эффективно «переводит» организм в режим жиросжигания и вызывает изменения в белках, важных для функционирования мозга.В исследовании участвовали 12 здоровых добровольцев, которые на протяжении недели пили только воду. Ученые ежедневно анализировали изменения в примерно трех тысячах белков крови до начала, во время и после завершения эксперимента.Уже через 48-72 часа организм участников перешел с использования глюкозы на расщепление жиров в качестве основного источника энергии. За семь дней участники потеряли в среднем 5,7 килограмма массы тела. После возвращения к полноценному питанию мышечная масса полностью восстановилась за три дня, тогда как уровень жировых отложений остался пониженным.Особое внимание ученых привлекли изменения в белках, влияющих на работу ключевых органов, включая головной мозг. Они начались после третьего дня голодания и оказались не связаны со снижением веса.Профессор Майк Питцнер из Берлинского института здоровья напомнил о длительной истории применения голодания для лечения различных заболеваний, таких как эпилепсия и артрит. Однако он подчеркнул необходимость поиска альтернатив для людей, которым голодание противопоказано.

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