Дефицит железа и проблемы с ЖКТ: врач Стефаненко назвала причины истончения волос
Врач Стефаненко обратила внимание на проблему истончения волос, и рассказала, какие причины могут вызывать такое нарушение. Она отметила, что нередко ухудшившееся состояние шевелюры является проявлением имеющихся у человека проблем с ЖКТ.
«Одной из причин истончения волос могут стать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Это связано с нарушением всасывания питательных веществ, в результате чего в организм поступает недостаточное количество электролитов и микроэлементов. Процесс приводит не только к выпадению волос, но и к изменению их структуры», - поделилась Стефаненко.
Эксперт добавила, что волосы также становятся менее густыми и плотными из-за дефицита железа (особенно это бывает заметно по их состоянию у женщин). При нехватке железа снижается уровень гемоглобина и ухудшается транспортировка кислорода по организму, что негативно воздействует на волосяные фолликулы. Восполнить этот дефицит проще всего за счет адекватного употребления красного мяса, приводит мнение эксперта «Москва 24».
Кроме того, истончение волос и их интенсивное выпадение возможны как последствие инфекционного заболевания, при котором в организме активизируется воспаление. Таким образом, например, волосы могут пострадать в результате перенесенных ОРВИ, гриппа или COVID-19:
Вдобавок большое значение для здоровья волос имеет уровень стресса, дополнила медик.
«Недосып и нервная работа негативно сказываются на состоянии локонов», - предупредила Стефаненко.
Врач посоветовала время от времени выполнять массаж головы. Он не только помогает расслабиться и избавиться от напряжения, но и стимулирует более активное кровообращение в коже головы, что укрепляет корни волос и улучшает их питание, благодаря чему они становятся более здоровыми и густыми.
Также специалист посоветовала помнить, что качество волос может ухудшиться из-за чрезмерного увлечения спортом и слишком высоких физических нагрузок.
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