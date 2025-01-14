Дефицит железа и проблемы с ЖКТ: врач Стефаненко назвала причины истончения волос

Врач-дерматовенеролог Евгения Стефаненко: на состояние волос влияют разные внешние и внутренние факторы.Врач Стефаненко обратила внимание на проблему истончения волос, и рассказала, какие причины могут вызывать такое нарушение. Она отметила, что нередко ухудшившееся состояние шевелюры является проявлением имеющихся у человека проблем с ЖКТ.«Одной из причин истончения волос могут стать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Это связано с нарушением всасывания питательных веществ, в результате чего в организм поступает недостаточное количество электролитов и микроэлементов. Процесс приводит не только к выпадению волос, но и к изменению их структуры», - поделилась Стефаненко.Эксперт добавила, что волосы также становятся менее густыми и плотными из-за дефицита железа (особенно это бывает заметно по их состоянию у женщин). При нехватке железа снижается уровень гемоглобина и ухудшается транспортировка кислорода по организму, что негативно воздействует на волосяные фолликулы. Восполнить этот дефицит проще всего за счет адекватного употребления красного мяса, приводит мнение эксперта «Москва 24».Кроме того, истончение волос и их интенсивное выпадение возможны как последствие инфекционного заболевания, при котором в организме активизируется воспаление. Таким образом, например, волосы могут пострадать в результате перенесенных ОРВИ, гриппа или COVID-19:Вдобавок большое значение для здоровья волос имеет уровень стресса, дополнила медик.«Недосып и нервная работа негативно сказываются на состоянии локонов», - предупредила Стефаненко.Врач посоветовала время от времени выполнять массаж головы. Он не только помогает расслабиться и избавиться от напряжения, но и стимулирует более активное кровообращение в коже головы, что укрепляет корни волос и улучшает их питание, благодаря чему они становятся более здоровыми и густыми.Также специалист посоветовала помнить, что качество волос может ухудшиться из-за чрезмерного увлечения спортом и слишком высоких физических нагрузок.

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