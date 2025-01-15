Выявлена связь между употреблением сока бузины и снижением веса

Группа ученых обнаружила значимую связь между употреблением сока бузины и снижением веса. В журнале Washington State University Research представлены результаты клинического исследования, демонстрирующие положительное влияние этой ягоды на метаболизм и микрофлору кишечника человека.В ходе эксперимента 18 добровольцев с лишним весом ежедневно употребляли по 350 мл сока бузины. Уже через неделю у участников наблюдались существенные изменения в составе кишечной микрофлоры: увеличилось количество полезных бактерий Firmicutes и Actinobacteria, при этом численность потенциально опасных Bacteroides заметно снизилась.Особого внимания заслуживают показатели углеводного обмена: уровень глюкозы в крови снизился на 24%, а инсулина – на 9%. Эти данные указывают на значительное улучшение способности организма усваивать углеводы. Исследователи также зафиксировали интенсификацию процессов жирового обмена.Ученые связывают полученные результаты с высоким содержанием антоцианов в бузине. Эти растительные пигменты обладают мощными антиоксидантными свойствами, помогают снижать воспаление и регулировать уровень сахара в крови.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки