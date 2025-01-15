Иммунолог Логина перечислила главные признаки аллергии на холод
По ее словам, такая аллергия возникает, когда под воздействием холода происходит выброс гистамина тучными клетками. Либо у человека имеется повышенная чувствительность к холодовым белкам. Они вырабатываются в организме у всех и осуществляют терморегуляцию.
"Проявляется аллергия на холод отеком, покраснением открытых участков тела, которое сопровождается нередко зудом и жжением. Есть холодовая крапивница – это высыпания не только на открытых участках кожи, но и на нижних конечностях. Они похожи на ожог крапивы, укус комара и сопровождаются сильным зудом".
Специалист рассказала, что диагностировать холодовую аллергию можно с помощью пробы Дункана: врач-аллерголог кладет на нижнюю треть предплечья кусочек льда и через некоторое время оценивает реакцию.
"Аллергию на холод можно лечить – применяются собственные иммунные клетки, лимфоциты. Они вводятся подкожно и таким образом регулируют реакцию организма на воздействие холода", – пояснила Логина.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил validol в категорию Аллергология
Добавить комментарий