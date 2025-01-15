Японские ученые раскрыли новые преимущества зеленого чая для здоровья мозга

Японские ученые обнаружили благоприятное влияние зеленого чая на состояние белого вещества головного мозга у пожилых людей. Результаты исследования показали, что регулярное употребление этого напитка может защитить от развития деменции.Группа японских исследователей проанализировала данные более 8700 человек в возрасте старше 65 лет. Участники исследования прошли МРТ-обследование головного мозга, которое позволило оценить общий объем мозга и состояние пяти его различных областей. Параллельно собиралась информация о количестве потребляемого зеленого чая и кофе.Анализ результатов выявил четкую взаимосвязь между количеством выпиваемого зеленого чая и объемом поражений белого вещества мозга. У людей, выпивающих три чашки зеленого чая ежедневно, объем поражений был на 3% меньше по сравнению с теми, кто пил всего одну чашку. При увеличении потребления до 7-8 чашек в день разница достигала 6%.При обработке данных ученые учитывали различные факторы, способные повлиять на результаты: возраст, пол, уровень физической активности и образования участников. Интересно, что положительный эффект зеленого чая не распространялся на людей с диагностированной депрессией и носителей гена APOE4, связанного с болезнью Альцгеймера.Исследователи отмечают, что защитное действие зеленого чая может быть связано с его влиянием на сердечно-сосудистую систему. Предыдущие научные работы уже показали способность этого напитка снижать артериальное давление и уменьшать риск развития деменции. Известно также, что зеленый чай содержит антиоксиданты катехины, помогает контролировать вес и обладает противоопухолевым действием.Хотя исследование проводилось только среди японского населения, что предполагает определенные генетические особенности и специфический образ жизни, его результаты открывают новые перспективы в профилактике возрастных изменений мозга.

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