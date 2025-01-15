Эксперт Минздрава призвал «пока не поздно» запретить вейпы

В противном случае ожидается рост показателей смертности.Совокупный ущерб от последствий курения больше, чем прибыль от акцизов на любую табачную продукцию.Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил член Координационного совета по борьбе против табака при ведомстве Виктор Зыков.«У нас экономические ведомства, Минфин выдвигает свои аргументы, соответственно, из-за этого процесс затягивается. Есть позиция коллег из Минфина, что у нас акцизы от этих продуктов идут в бюджет. Любые акцизы, доходы несопоставимы с теми последствиями, которые принесёт потребление. Последствия потребления, которые выражаются увеличением заболеваемости и смертности, они намного больше будут превосходить те акцизы, которые сейчас поступают. За 23-й год с этих жидкостей собрали около 6 миллиардов — это не слишком большая сумма, учитывая, что совокупные экономические потери и от табака, и от никотина оцениваются в несколько триллионов. Расчёты есть разные. Например, есть расчёт — четыре с половиной триллиона потери, это в том числе косвенные затраты в результате преждевременной смерти людей, в результате снижения производительности по причине заболевания, инвалидности. Самый лучший вариант сейчас — запретить, потому что есть определённая распространённость. Тем не менее, чем дальше, тем будет хуже. Пока не поздно, это надо сделать. Почему так долго, потому что у Минфина России иное мнение. Если мы об экономических преимуществах говорим, то в перспективе 5-10 лет экономические преимущества в любом случае будут больше при запрете этой продукции, чем мы будем из ежеминутных выгод получения акцизов. В долгосрочной перспективе экономически мы выиграем».В конце декабря Вячеслав Володин направил в комитет Госдумы проект о полном запрете продажи вейпов. В документе также упоминаются жидкости для таких устройств.В пояснительной записке говорится, что основная причина для введения запрета — стремительное увеличение числа потребителей вейпов, особенно среди подростков.Законопроект планируют внести в план работы Госдумы на март. Об этом говорится в проекте решения профильного комитета Госдумы по охране здоровья.«Предложить Совету Госдумы включить указанный проект федерального закона в примерную программу законопроектной работы в период весенней сессии 2025 года (март)», — сказано в документе, который цитирует ТАСС.

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