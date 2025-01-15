Сигналы организма, которые указывают на дефицит витаминов

Наш организм – удивительная система, которая способна подавать сигналы о проблемах задолго до развития серьезных заболеваний. Иногда эти сигналы могут быть неочевидными, но если внимательно к ним прислушаться, можно понять, каких витаминов или минералов не хватает для нормальной работы.Если вы часто зеваете, даже когда не чувствуете усталости, это может быть не просто привычка или признак скуки. Зевота иногда связана с нехваткой кислорода в тканях, что может быть следствием дефицита железа.Когда кажется, что вам не хватает воздуха, хотя вы находитесь в покое, это может быть связано с дефицитом витамина B1 (тиамина). Этот витамин играет важную роль в функционировании нервной системы и энергетическом обмене. Недостаток B1 часто сопровождается слабостью, раздражительностью и ощущением сдавленности в груди.Прислушиваясь к своему телу, вы сможете вовремя устранить дефициты и сохранить здоровье.

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