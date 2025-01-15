Сигналы организма, которые указывают на дефицит витаминов
Если вы часто зеваете, даже когда не чувствуете усталости, это может быть не просто привычка или признак скуки. Зевота иногда связана с нехваткой кислорода в тканях, что может быть следствием дефицита железа.
Когда кажется, что вам не хватает воздуха, хотя вы находитесь в покое, это может быть связано с дефицитом витамина B1 (тиамина). Этот витамин играет важную роль в функционировании нервной системы и энергетическом обмене. Недостаток B1 часто сопровождается слабостью, раздражительностью и ощущением сдавленности в груди.
Прислушиваясь к своему телу, вы сможете вовремя устранить дефициты и сохранить здоровье.
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