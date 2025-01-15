Врач Павлова: недосып может вести к появлению навязчивых мыслей

Врач-эндокринолог Павлова: из-за недосыпа люди зацикливаются на плохих мыслях.Доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что недостаток сна может специфическим образом влиять на работу мозга и вести к появлению навязчивых мыслей.«Недосып вынуждает людей зацикливаться на плохих мыслях, что особо вредит людям с тревожностью, стрессовым расстройством и другими отклонениями в психическом состоянии», - сообщила в своем Telegram-канале.Павлова заметила, что когда человек мало спит, у него ослабевает активность областей мозга, ответственных за обработку травмирующих, тяжелых, угнетающих воспоминаний. Такие участки мозга притупляют воспоминания, негативно влияющие на психику. Но чтобы они нормально функционировали, необходим качественный восьмичасовой сон, подчеркнула медик.Зухра Павлова добавила, что плохой или непродолжительный сон нарушает работу мозга, провоцируя постоянное прокручивание в голове неприятных мыслей. Эта навязчивая деятельность мешает сосредоточиться на повседневных делах и жить более полной жизнью, замечая в ней не только все исключительно плохое.Врач посоветовала россиянам не экономить на времени для сна и полноценно высыпаться, чтобы сохранять здоровой свою психику.«Качественный сон способен восстановить ментальное здоровье и избавить от навязчивых мыслей», - резюмировала специалист.До этого вврач-эндокринолог Ольга Черницкая предупредила в интервью, что недосып меняет пищевое поведение людей, усиливая тягу к жирной и сладкой пище.

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