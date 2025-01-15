Врач Никифоров рассказал о летальности метапневмовируса

Врач Никифоров прокомментировал утверждения о том, что метапневмовирус дает 43% летальности.Врач-инфекционист Владимир Никифоров рассказал, что высказывания о высокой летальности метапневмовируса не соответствуют действительности. Наиболее массовая вспышка этой инфекции (hMPV) наблюдается сейчас в Китае. Некоторые источники сообщили, что среди пациентов с метапневмовирусом фиксируется высокая смертность.Никифоров заявил, что пугающие цифры летальности этой инфекции – это явное преувеличение. Метапневмовирус не является новым вирусом, медикам он хорошо известен (детально был описан еще в 2001 году). Любой вирус периодически дает подъемы заболеваемости, метапневмовирус – не исключение, заметил врач.«На самом деле летальность метапневмовируса очень низкая. Современная чума дает 7% летальности, COVID-19, давал 2-3%. 50% летальности или около дает только лихорадка Эбола, поэтому если бы летальность от метапневмовируса была 43%, то у нас был бы сейчас карантин. Катастрофического события в связи с его вспышкой нет», - сказал ученый в комментарии «Газете.Ru».Эксперт обрати внимание, что данное заболевание практически не имеет отличий от других вызывающих ОРВИ вирусов, и лечится так же.Также он подчеркнул, что диагностировать метапневмовирус можно только после проведения соответствующих лабораторных анализов – определить инфекцию по симптомам практически невозможно, поскольку они такие же, как и у других сезонных ОРВИ.

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