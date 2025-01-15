Нутрицолог Панова раскрыла опасные свойства зеленого кофе

Зеленый кофе может навредить организму, если принимать его без разрешения врача. Почему напиток стал популярным и в чем его опасность, рассказала нутрициолог Ольга Панова.Кофе для похудения?Популярность зеленого кофе среди тех, кто мечтает сбросить лишний вес, – результат работы маркетологов, не более, рассказала Ольга Панова.«В 2012 году вышла мощная рекламная кампания американской фирмы, которая решила заработать на зеленом кофе. Она провела исследование и рассказала, что такие зерна – мощный продукт для красоты и похудения. Однако в 2014 году фирму оштрафовали и признали, что данные, которые они опубликовали, недействительны»?.Зеленый кофе действительно содержит хлорогеновую кислоту, которая влияет на похудение, однако в напитке ее немного (в обжаренном виде вещества нет, так как оно разрушается под воздействием тепловой обработки).Врач уточнила, что количество этой кислоты в зеленом кофе – 11% на 100 граммов. Столько же содержится, например, в яблоках, чернике и клюкве.Опасность зеленого кофеСпециалист рассказала, что зеленый кофе вступает в реакцию со многими лекарствами, поэтому перед тем, как начать его употреблять, важно посоветоваться с врачом.Кроме того, если продукт не подвергся тепловой обработке, в нем могут содержаться грибки и бактерии, которые навредят организму. Нутрициолог посоветовала отдать предпочтение кофе, который не сильно обжарен, – особенно при желании снизить вес.

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