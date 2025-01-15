Симптомов нет: врач назвала самые частые предраковые заболевания

Предраковые, или предопухолевые, заболевания — это еще не рак. Однако без лечения они способны привести к развитию злокачественной опухоли.Предраковые состояния (преканцерозы) — это изменения в клетках организма, которые увеличивают риск развития рака, но сами по себе еще не катастрофичны.Если у человека диагностировано предраковое заболевание, это не значит, что онкология неминуема. Но вероятность ее повышается в разы. Многое зависит от наличия факторов риска: генетической предрасположенности, общего состояния здоровья человека и типа предракового состояния. Подробнее о причинах их возникновения и способах лечения «Доктору Питеру» рассказала Нина Зубова, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».Две большие группыВсе предраковые заболевания можно условно разделить на две большие группы: облигатные (то есть обязательные) и факультативные (необязательные). Облигатные в большинстве случаев трансформируются в рак, если не начать их вовремя лечить. Это объясняется тем, что при таких заболеваниях клетки в том месте, где возникает болезнь, уже начинают перерождаться — перестают выполнять свои задачи и внешне отличаются от своих здоровых «собратьев».В медицине нарушение структуры клеток называют дисплазией. Чем выше ее степень, тем больше риск развития рака.Примеры облигатных предраковых заболеваний:лейкоплакия шейки матки;семейный полипоз толстого кишечника;аденоматозные полипы желудка;пигментная ксеродерма (редкое генетическое заболевание, при котором кожа становится очень чувствительной к УФ-излучению);дерматоз Боуэна (редкая болезнь, которая может привести к раку кожи).Факультативные предраки реже приводят к образованию злокачественного процесса. К таким болезням относятся:пищевод Барретта;язвенный колит;атрофический гастрит;фиброаденома молочной железы;атипическая гиперплазия предстательной железы.Долой страхиСледует отметить, что определение «предраковое заболевание» вовсе не означает, что у человека обязательно возникнет злокачественная опухоль. Некоторые предраковые состояния могут годами оставаться стабильными и не прогрессировать.В группе риска по предраковым заболеваниям:пожилые (чем старше человек, тем больше вероятность поломок в генах);люди с наследственными предпосылками для онкологических заболеваний;курильщики;те, кто употребляет спиртные напитки;люди, подверженные интенсивному воздействию ультрафиолета.«Кроме того, в группу риска входят работники вредных производств (например, химзаводов или нефтеперерабатывающих предприятий) и люди с хроническими воспалительными или инфекционными заболеваниями», — говорит Нина Зубова.Симптомов нетДостаточно часто предраковые заболевания протекают бессимптомно. Обнаружить их можно только во время планового обследования. Поэтому, чтобы не упустить болезнь, нужно регулярно посещать врачей и сдавать анализы.Женщинам репродуктивного возраста нужно хотя бы один раз в год приходить на прием к гинекологу. А женщинам в менопаузе — один раз в два года обращаться к маммологу. Всем мужчинам старше 50 лет — регулярно посещать уролога.«Также людям старше 50 лет, независимо от гендерной принадлежности, следует каждые 5 лет делать колоноскопию», — объясняет врач.Предраковые заболевания лечат разными способами — в зависимости от вида болезни и степени перерождения клеток. В некоторых случаях достаточно регулярного наблюдения, медикаментозной терапии, в других — требуется операция.Если игнорировать возможные симптомы и не проходить обследования, то предрак может переродиться в злокачественную опухоль. Лечение в этом случае будет более сложным и длительным, а прогноз для пациента — менее благоприятным.Важные отличия предраковых состояний от ракаХарактер клеток. В предраковых состояниях клетки показывают атипию (изменения структуры и функции), но не приобрели всех признаков злокачественности, характерных для раковых клеток. Эти изменения могут проявляться в виде увеличения размера клеток, изменения их формы, увеличения числа делений и т. д. Однако, в отличие от раковых клеток, предраковые клетки, как правило, неинвазивны, то есть не проникают в окружающие ткани и не метастазируют (не распространяются в другие части тела).Рост и распространение. Предраковые клетки могут расти, но их рост ограничен и контролируется. Они не образуют опухоль, которая агрессивно вторгается в соседние ткани, как это делает раковая опухоль. Раковые клетки, напротив, характеризуются бесконтрольным ростом, инвазией и метастазированием.Генетические изменения. Хотя и в предраковых, и в раковых клетках происходят генетические мутации, в предраковых клетках эти изменения менее масштабны и не затрагивают все основные механизмы контроля клеточного роста и развития, как это происходит при раке.Диагностика. Определение предраковых состояний обычно проводится с помощью таких методов, как цитология (исследование клеток), гистология (исследование тканей), эндоскопия и другие визуализирующие методы. Диагностика рака также может включать эти методы, но дополнительно используются более специфические маркеры и методы (например, иммуногистохимия, генетические тесты).Лечение. Терапия предраковых состояний направлена на предотвращение перехода в рак. Это может включать наблюдение, удаление пораженных тканей (например, полипэктомия при полипах в кишечнике), изменение образа жизни (например, отказ от курения), медикаментозное лечение (например, при дисплазии шейки матки). Лечение рака, как правило, более агрессивное и включает хирургическое вмешательство, химиотерапию, лучевую терапию, таргетную терапию и другие методы.

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