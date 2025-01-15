Cell Stem Cell: раскрыт механизм координации клеток для заживления ран

Исследователи из Каролинского института изучили молекулярную и клеточную динамику процесса заживления ран у людей. Они выяснили, что клетки объединяются друг с другом для более эффективного восстановления поврежденной кожи.Процесс заживления ран включает в себя несколько важных этапов, каждый из которых играет свою роль в восстановлении тканей. Воспаление — это первая стадия, которая начинается сразу после повреждения. На этом этапе в рану попадают иммунные клетки, такие как макрофаги, которые помогают бороться с инфекцией и удалять поврежденные ткани. Следующим шагом является пролиферация — активное восстановление. Клетки начинают делиться и формировать новые структуры, что приводит к образованию новой ткани. Здесь важную роль играют фибробласты, которые производят коллаген и участвуют в образовании новой ткани, покрывающей рану. Ремоделирование — заключительный этап, на котором сформированная ткань укрепляется и адаптируется к своему окружению.Новое исследование показало, что белок FOSL1 помогает клеткам кожи объединяться и покрывать рану на всех этих стадиях, ускоряя процесс заживления. Кроме того, оказалось, что макрофаги и фибробласты играют ключевую роль в поддержке клеток кожи и в процессе восстановления.При анализе заживления ран у людей с хроническими заболеваниями, такими как венозные язвы и диабетическая стопа, исследователи обнаружили, что нарушения в процессе объединения клеток могут значительно замедлить процесс заживления. Эти результаты важны для понимания причин неэффективного заживления и разработки более точных методов лечения хронических ран.«Наши выводы подчеркивают уникальные особенности заживления ран у человека, которые существенно отличаются от моделей животных. Это критически важно для улучшения перевода фундаментальных исследований в клиническую практику», — объяснил доктор Нинг Сюй Ландэн, один из авторов исследования.

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