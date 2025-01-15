Что означает цвет выделений из носа

Цвет выделений из носа может многое рассказать о состоянии вашего здоровья. Обычно прозрачная слизь – это признак нормальной работы слизистой оболочки, которая увлажняет и защищает нос от пыли и микробов. Однако изменение цвета может указывать на развитие заболеваний.Белая слизь указывает на начальную стадию простуды или аллергии, когда слизь становится гуще. Желтые выделения появляются при простудных заболеваниях, когда организм борется с инфекцией. Зеленый цвет указывает на активную работу иммунной системы – оттенок возникает из-за большого количества погибших лейкоцитов, участвующих в защите организма.Красные или розовые оттенки могут появляться из-за повреждения сосудов в слизистой, например, при сухом воздухе или сильном высмаркивании.

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