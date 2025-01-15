Избыток фтора в воде связан с более низкими показателями IQ у детей — медики

Новое исследование, опубликованное в журнале JAMA Pediatrics, выявило связь между высоким уровнем фтора в воде и снижением IQ у детей.Анализ 74 работ из 10 стран показал, что даже небольшое увеличение уровня фторида в моче, например, на 1 мг/л, может быть связано с уменьшением IQ на 1,63 балла. Данный анализ позволяет оценить общее потребление этого вещества.Содержание фторида в питьевой воде варьируется в зависимости от региона и источника водоснабжения.Например, в России концентрация в различных регионах колеблется от 0,12 до 0,64 мг/л.Исследователи подчеркивают, что полученные данные не дают оснований для удаления фторида из питьевой воды. Многие из анализируемых исследований отличались низким качеством, а значительная часть данных собрана в странах с концентрацией фторида в воде выше минимально допустимого уровня (1,5 мг/л).

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