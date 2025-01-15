Врач Кондрахин: гипотиреоз может «ударить» по сердцу

Врач Андрей Кондрахин предупредил об опасных последствиях гипотиреоза.Гипотиреоз означает пониженную функцию щитовидной железы и недостаточную выработку ее гормонов. Врач Кондрахин сообщил: если данная патология остается без лечения, это чревато возникновением многих проблем, включая нарушения в работе сердца.Кондрахин отметил, что фактором развития гипотиреоза может стать нехватки йода или какие-то поражения щитовидной железы. При этом, добавил врач, небольшая по размеру щитовидка буквально «дирижирует» работой всех остальных органов тела. Если функции железы нарушаются, могут возникать разные неблагоприятные симптомы.В частности, гипотиреоз провоцирует сбои метаболизма, из-за чего возникают риски набора лишних килограммов, возникновения отечности. Кроме того, остающийся без лечения гипотиреоз может «ударить» по сердцу.«Если не лечить гипотиреоз, это может быть очень серьезно для организма. Потому что страдает сердце и другие органы. Сердечно-сосудистая система начинает нарушать свои функции, потому что страдает мышечная часть, возникает нарушение кровоснабжения, и это приводит к печальным последствиям», - предупредил медик в беседе с ОТР.Гипотиреоз и нарушение сердечного ритма. Проблемы с щитовидкой являются одной из причин аритмии. При недостатке гормонов железы может возникать брадикардия (слишком редкое сердцебиение, меньше 55 ударов в минуту). Помимо уменьшения частоты сердечных сокращений ослабевает выработка импульса клетками миокарда, понижается артериальное давление. Многие неприятные проявления гипотиреоза связаны с таким снижением сердечной активности. В их числе – нехватка энергии, слабость, повышенная утомляемость, дневная сонливость, дурнота, гипотония, обморочные состояния.

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