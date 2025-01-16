Врач объяснила, как избавиться от мушек перед глазами

Избавиться от ощущения мушек перед глазами поможет лазерная терапия, или витрэктомия, заявила офтальмолог Зарина Курачинова. По его словам, мушки могут быть безопасным явлением, но главное — не игнорировать его при появлении других симптомов. Как подчеркнула врач, регулярные осмотры у офтальмолога помогут своевременно выявить возможные болезни.«Если мушки беспокоят вас регулярно или сильно мешают, обратитесь к специалисту. В некоторых случаях может быть рекомендовано лечение, например лазерная терапия, или витрэктомия (удаление стекловидного тела). Мушки перед глазами могут быть безобидным явлением, но важно не игнорировать их, особенно если они сопровождаются другими симптомами. Регулярные осмотры у офтальмолога помогут своевременно выявить возможные заболевания и избежать серьезных последствий», — пояснила Курачинова.Ранее офтальмолог Кирилл Светлаков заявил, что капли с дексаметазоном могут повышать давление внутри глаза. Он добавил, что подобные препараты также содержат опасные для зрения вещества, хотя и необходимые для борьбы с воспалительными процессами. Эксперт подчеркнул, что любые капли могут навредить глазам, если применять их не по назначению профильного специалиста.

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