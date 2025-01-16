Nutrients: свекольный сок чрезвычайно полезен для спортивных результатов

Свекольный сок очень положительно влияет на спортивные результаты. Потребление не только повышает устойчивость мышц, но также повышает производительность и использование кислорода во время видов спорта, требующих выносливости, таких как бег трусцой, езда на велосипеде или плавание.Новое исследование с участием экспертов из Рижского университета Страдыня изучило влияние свекольного сока на аэробные показатели женщин, занимающихся видами спорта на выносливость. Результаты были опубликованы в журнале Nutrients.В 2023 и 2024 годах свекла была названа овощем года, поскольку при регулярном употреблении она приносит многочисленные преимущества для здоровья, что подтверждено предыдущим обзором.Помимо высокого содержания витаминов и фолиевой кислоты, а также важных минералов, таких как йод, кальций, калий, магний, натрий, фосфор, нитрат и железо, особенно полезны содержащиеся в нем беталаины с их сильными антиоксидантными и противовоспалительными эффектами.Свекла пригодна для профилактики и лечения заболеваний, связанных со снижением биодоступности оксида азота. Принимавшие участие эксперты сообщают, что употребление свеклы особенно полезно при высоком кровяном давлении и эндотелиальной дисфункции.Свекла не только укрепляет здоровье, но и помогает улучшить спортивные результаты. Исследования 2023 года уже показали, что свекла повышает устойчивость мышц и в то же время повышает выносливость, что подтверждают результаты текущего исследования.В новом исследовании здоровые спортсменки, занимающиеся выносливостью, были случайным образом разделены на две группы. Группа лечения потребляла 50 миллилитров концентрата свекольного сока, тогда как контрольная группа употребляла только напиток-плацебо, не содержащий нитратов.Исследователи обнаружили, что употребление свекольного сока связано со значительным улучшением дыхательной способности, то есть количества воздуха, которое человек вдыхает и выдыхает в течение минуты.Команда сообщает, что частота сердечных сокращений и эффективность дыхания при поглощении кислорода и выделении углекислого газа также улучшились.Исследование показывает, что свекольный сок значительно улучшает использование кислорода и выработку энергии во время тренировки. Таким образом, регулярное употребление свекольного сока может внести эффективный вклад в улучшение спортивных результатов.

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