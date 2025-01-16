Nutrients: свекольный сок чрезвычайно полезен для спортивных результатов
Новое исследование с участием экспертов из Рижского университета Страдыня изучило влияние свекольного сока на аэробные показатели женщин, занимающихся видами спорта на выносливость. Результаты были опубликованы в журнале Nutrients.
В 2023 и 2024 годах свекла была названа овощем года, поскольку при регулярном употреблении она приносит многочисленные преимущества для здоровья, что подтверждено предыдущим обзором.
Помимо высокого содержания витаминов и фолиевой кислоты, а также важных минералов, таких как йод, кальций, калий, магний, натрий, фосфор, нитрат и железо, особенно полезны содержащиеся в нем беталаины с их сильными антиоксидантными и противовоспалительными эффектами.
Свекла пригодна для профилактики и лечения заболеваний, связанных со снижением биодоступности оксида азота. Принимавшие участие эксперты сообщают, что употребление свеклы особенно полезно при высоком кровяном давлении и эндотелиальной дисфункции.
Свекла не только укрепляет здоровье, но и помогает улучшить спортивные результаты. Исследования 2023 года уже показали, что свекла повышает устойчивость мышц и в то же время повышает выносливость, что подтверждают результаты текущего исследования.
В новом исследовании здоровые спортсменки, занимающиеся выносливостью, были случайным образом разделены на две группы. Группа лечения потребляла 50 миллилитров концентрата свекольного сока, тогда как контрольная группа употребляла только напиток-плацебо, не содержащий нитратов.
Исследователи обнаружили, что употребление свекольного сока связано со значительным улучшением дыхательной способности, то есть количества воздуха, которое человек вдыхает и выдыхает в течение минуты.
Команда сообщает, что частота сердечных сокращений и эффективность дыхания при поглощении кислорода и выделении углекислого газа также улучшились.
Исследование показывает, что свекольный сок значительно улучшает использование кислорода и выработку энергии во время тренировки. Таким образом, регулярное употребление свекольного сока может внести эффективный вклад в улучшение спортивных результатов.
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