Назван неожиданный увеличивающий риск рака фактор

Плесень в продуктах питания увеличивает риск развития некоторых видов рака, предупредил врач-инфекционист Владимир Неронов.Неронов уточнил, что рост злокачественных клеток происходит из-за воздействия микотоксинов, которые вырабатывают некоторые виды плесневых грибов. Например, по словам врача, Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus производят афлатоксин — канцерогенное вещество, вызывающее рак печени. Еще один опасный микотоксин — патулин, который тоже имеет потенциальную канцерогенную активность. Инфекционист отметил, что его обычно обнаруживают в испорченных яблоках.Неронов объяснил, что микотоксины повреждают ДНК клеток, тем самым способствуя увеличению риска рака, а споры грибов могут вызвать отравление, повреждения печени и почек, снижение иммунитета и аллергические реакции. Кроме того, у людей с ослабленным иммунитетом они способны провоцировать развитие инфекционных заболеваний, заключил специалист.

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