Ученые выяснили, как потребление кальция связано с заболеваемостью экземой

По данным исследования, опубликованного в Scientific Reports, заболеваемость экземой, по-видимому, была выше среди пациентов, которые имели умеренно высокий уровень потребления кальция, что предполагает корреляцию между определенными уровнями питательных веществ и развитием кожных заболеваний.Около 31,6 миллионов человек, проживающих в США, имеют диагноз экземы, одним из наиболее распространенных подтипов которой является атопический дерматит (АД). 2 Экзема определяется как хроническое дерматологическое заболевание, которое вызывает сухость, зуд и бугристость кожи. Барьерная функция кожи ослабевает, она не может удерживать влагу и защищать организм от внешних факторов. Помимо АД, другие подтипы экземы включают контактный дерматит, дисгидротическую экзему, нейродермит, нуммулярную экзему и себорейный дерматит.Экзема имеет сложную этиологию и патогенез; точная причина до сих пор неизвестна, но она связана с генетикой, иммунитетом, окружающей средой и психологией. Исследования связывают экзему с нарушением барьерной функции кожи, аномальными иммунными реакциями, микробными инфекциями и факторами окружающей среды.Считается, что дефицит определенных питательных веществ влияет на развитие экземы. Например, кальций является важным минералом, который поддерживает барьерную функцию кожи и дифференциацию кератиноцитов. Дефицит кальция может привести к сыпи, экземе, крапивнице и фолликулиту.В поперечном исследовании дополнительно изучалась связь между потреблением кальция в рационе и экземой, поскольку эта связь изучена недостаточно. Данные были получены из Национального обследования здоровья и питания, проведенного CDC в период с 2005 по 2006 год.В исследовании приняли участие 4086 взрослых участников, среди которых 46,9% мужчин и 53,1% женщин, средний возраст составил 46,7 лет. Около 7,6% населения имели диагноз экзема. Участники были разделены на 4 группы в зависимости от потребления кальция с пищей (Q1, < 496 мг; Q2, 496 мг-770 мг; Q3, 770 мг-1151,5 мг; Q4, > 1151,5 мг).Больше участников с экземой наблюдалось в группе Q3 (74 случая) по сравнению с группой Q1 (66 случаев), в которой наблюдалось самое низкое распределение участников с экземой. Среди женщин всех возрастных групп потребление кальция было ниже рекомендуемого уровня потребления P

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