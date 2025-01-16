Замедляет старение: может ли кофе с сахаром продлевать жизнь

Исследования показали, что употребление кофе снижает шансы преждевременной смерти. На основании информации о 171 тысяче жителей Великобритании удалось установить, что при ежедневном употреблении этого напитка с чайной ложкой сахара риск преждевременной смерти снижается на 29–31 процент. При этом кофе без сахара уменьшает эту опасность лишь на 16–21 процент. Действительно ли любимый многими напиток с сахаром способен продлить жизнь, обсудили с диетологом Еленой Соломатиной.Она напомнила, что раньше исследования о влиянии кофе на организм человека чаще всего имели негативную окраску. Этот напиток за счет кофеина оказывает возбуждающее действие на нервную систему и увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, поэтому ученые считали, что употребление кофе лучше ограничить. Сейчас его уже «реабилитировали».«Кофейные зерна содержат большое количество антиоксидантов, полифенолов, которые действительно оказывают поддержку нашему здоровью: препятствуют преждевременному старению, предотвращают окисления», — объяснила врач.Кофеин оказывает тонизирующее действие на организм. Поэтому употребление кофе полезно, если это происходит в адекватных дозах. Это можно сравнить с гимнастикой для кровеносных сосудов человека.«Однако кофе очень индивидуально воздействует на людей. Кофеин влияет на каждого человека по-разному — в зависимости от его метаболизма. К тому же это зависит от того, как у человека вырабатывается аденозин, который успокаивает организм. Если будет много кофеина и мало аденозина, то кофе вызовет чрезмерное возбуждение», — предупредила диетолог.По этой причине кофе не рекомендуется употреблять детям, людям с хроническими болезнями нервной и сердечно-сосудистой систем, а также страдающим от высокого давления. Однако если принимать этот напиток не в момент повышения давления, то за счет полифенолов произойдет «гимнастика для сосудов», что будет полезным для их здоровья.«Чтобы продлить себе жизнь, не стоит пить кофе литрами. К тому же все зависит от индивидуальных особенностей организма и от того, получает ли человек кофеин дополнительно, не из кофе. Для кого-то вред для организма начинается с одной чашечки кофе, для кого-то — с двух, а кому-то абсолютно нормально выпивать и четыре чашки напитка в день», — указала собеседница «ВМ».Человек получает антиоксиданты не только из кофе, но и из других напитков и иных продуктов питания. Поэтому бодрящий кофе можно воспринимать как дополнение к палитре антиоксидантов, доступных человеку.«Антиоксиданты нейтрализуют избыток свободных радикалов. Они нам нужны, так как борются с бактериями и патогенами, которые могут находиться в организме. Но избыток свободных радикалов приводит к тому, что они начинают уничтожать не только «вражеские» клетки, но и свои, здоровые», — подчеркнула эксперт.Избыток свободных радикалов становится причиной «разрухи» в организме: окислительного стресса, старения, разрушения клеток. Поэтому их количество нужно регулировать, с чем и справляются антиоксиданты.«Но мы никогда не подсчитаем, сколько нам нужно антиоксидантов. Нужно просто получать их из напитков и продуктов питания, а организм возьмет столько, сколько ему нужно», — обратила внимание Соломатина.Для этого не нужно пить кофе «ведрами». Однако можно включить одну или несколько чашечек кофе в свой повседневный рацион в качестве защиты и профилактики, заключила диетолог.

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