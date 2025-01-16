Врач Хамидуллин: более сильное влияние брак оказывает на здоровье мужчин

Врач-психотерапевт Рашид Хамидуллин объяснил, как влияет брак на женщин и мужчин.Врач Хамидуллин констатировал, что брак положительно сказывается на здоровье и продолжительности жизни супругов.«Исследования показывают, что женатые люди в целом обладают более крепким здоровьем, чем холостые. Они реже страдают от депрессий, сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний», - поделился медик.Хамидуллин уточнил, что разница в воздействии брака на мужчин и женщин заключается в том, что на здоровье представителей мужского пола он оказывает более сильное влияние. Эксперт подчеркнул, что женатые мужчины лучше контролируют свое самочувствие и ведут более здоровый образ жизни благодаря заботе и вниманию своих жен.«Результаты показывают, что мужчинам в браке достается больше позитивных эффектов в плане здоровья», - обратил внимание психотерапевт.Что касается женщин, их здоровье в браке тоже подвергается положительному влиянию, но также они склонны чаще мужчин испытывать бытовые перегрузки, обусловленные загруженностью домашними делами и стрессом от воспитания детей, в котором они традиционно участвуют больше мужчин. Хамидуллин заявил: распределение домашних обязанностей сегодня все еще часто происходит таким образом, что на женщин ложится больше нагрузки. Если они не получают поддержки со стороны партнера, то подвергаются риску хронического стресса, и их психическое и физическое здоровье может пострадать. Специалист посоветовал помнить, что счастливыми в браке становятся те пары, у которых нагрузка по быту справедливо распределяется на обоих супругов.Врач-психотерапевт заметил, что конфликтов в браке бояться не стоит – семейной жизни без них не бывает. Показателем крепости брака является то, как пара умеет справляться с конфликтами, сказал он.«Самые серьезные испытания для брака включают финансовые трудности, различия в воспитательных подходах, несовместимость ожиданий и стилей жизни, а также стресс, связанный с работой и личными долгами», - заключил Хамидуллин

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