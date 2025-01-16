Генетик Корчагина рассказала, как планировать беременность, чтобы ребенок родился здоровым

Женщина и мужчина, создавая семью, задумываются о детях и мечтают о том, чтобы малыши родились здоровыми и крепкими, без проблем в физическом и психическом развитии. Как минимизировать риски заранее?Планирование беременности — важный шаг, который помогает существенно сократить риск рождения ребенка с генетическими нарушениями. Большинство из них неизлечимы и приводят к значительному снижению качества жизни ребенка.Ведущий эксперт по генетике лаборатории «Гемотест» Елена Корчагина рассказывает «Доктору Питеру», из каких этапов состоит планирование и кому следует его проходить.Мутация: реальные рискиЛюбой человек может быть носителем наследственных мутаций и даже не подозревать об этом. Некоторые генетические заболевания при наследовании только от одного родителя протекают в форме носительства, то есть просто присутствуют в организме, но не оказывают влияния на здоровье. Однако, если мутация передалась от обоих родителей, она проявляется тяжелыми симптомами. К таким заболеваниям относят:спинальную мышечную атрофию (сопровождается прогрессирующей слабостью и атрофией мышц, в том числе тех, которые отвечают за физиологические процессы: биение сердца, дыхание);муковисцидоз (характеризуется постепенным разрушением тканей легких, печени, поджелудочной железы и других органов из-за нарушения работы экзокринных желез).Могут проявляться и другие генетические аномалии, приводящие к врожденным порокам, нарушению обмена веществ или расстройствам развития.Вылечить невозможно«Практически все наследственные заболевания не поддаются полному излечению, поэтому очень важно предупредить возникновение патологии еще до рождения малыша. Один из способов профилактики — это меры, позволяющие предупредить зачатие ребенка с грубыми нарушениями здоровья. Это и есть задача генетика», — комментирует врач.Во время консультации врач собирает анамнез обоих партнеров: данные о перенесенных заболеваниях, операциях, наследственной предрасположенности, возможных вредных факторах. Спрашивает о жалобах на самочувствие, об образе жизни, оценивает состояние здоровья в целом. Уточняет, связана ли работа или место жительства с воздействием неблагоприятных факторов.Некоторые проблемы видноИногда заподозрить наследственный синдром можно даже по внешним особенностям будущего родителя, но чаще требуется лабораторное обследование. Чем более полные данные получает врач, тем качественнее и точнее диагностика. После анализа полученной информации генетик составляет индивидуальный план обследования для каждого партнера.Чтобы грамотно запланировать рождение малыша, стоит обратиться к генетику еще до зачатия. Среди обследований, которые помогают оценить риски, — кариотипирование. Это анализ, который показывает, как устроены хромосомы человека — своего рода карта его генетического набора. Исследование помогает выявить хромосомные аномалии, которые могут повлиять на способность к зачатию или привести к генетическим нарушениям у ребенка.Когда нужны тесты«Также врач может рекомендовать тест на носительство аутосомно-рецессивных моногенных заболеваний — спинальной мышечной атрофии, муковисцидоза. Если супруги окажутся носителями мутаций в одном и том же гене, то риск рождения больного ребенка в таком случае составляет 25%, то есть у ребенка будут обе копии гена с мутациями. Вероятность 25% — это высокий генетический риск», — поясняет врач.Подобные обследования полезно проходить всем. Однако некоторым людям они особенно необходимы. К группам риска по генетическим нарушениям у плода относятся:женщины старше 35 лет (у них возрастает риск хромосомных отклонений у плода);мужчины старше 45 лет (растет риск случайных мутаций в сперматозоидах);партнеры, состоящие в кровном родстве (увеличивается риск наследственных заболеваний);пары, которые ранее сталкивались с невынашиванием беременности или рождением детей с генетическими отклонениями.Диагностика позволяет оценить генетические риски, подготовить будущих родителей к возможным трудностям или предложить им другие репродуктивные решения, если риски слишком высоки.Если риски выявлены, врач может предложить зачатие через ЭКО. В этом случае проводится преимплантационное генетическое тестирование, которое позволяет отобрать эмбрионы без выявленных мутаций.

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