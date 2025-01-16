JDD: препарат от диабета метформин снижает риск развития рака кожи

Ученые из Университета Брауна (США) установили, что прием сахароснижающего препарата метформина может сократить риск развития злокачественных опухолей на поверхности кожи.В исследовании приняли участие более восьми тысяч пациентов с базально-клеточным раком кожи, около 4100 добровольцев с плоскоклеточным раком и группа здоровых людей, состоящая из более чем восьми тысяч человек.Данные каждого пациента с раком кожи сопоставили с информацией о четырех здоровых людях того же возраста, расы, этнической группы и пола. Результаты показали, что у участников европейского происхождения, принимавших метформин, риск развития злокачественных эпителиом кожи был значительно снижен.Прием метформина не продемонстрировал защитного эффекта у темнокожих пациентов с плоскоклеточным раком. Исследователи считают, что это расхождение может быть связано с тем, что у таких пациентов рак часто развивается в областях кожи, не подвергающихся воздействию солнечного света, и связан с хроническими рубцами и воспалениями, на которые метформин может не оказывать воздействия.Ученые предполагают, что метформин может оказывать защитное действие, регулируя механизмы, которые блокируют доступ раковых клеток к энергии и питательным веществам. Также лекарство может подавлять способность злокачественных клеток к росту и размножению. Препарат способствует гибели дефектных клеток, усиливает иммунный ответ на раковые клетки, снижает воспаление и препятствует образованию новых кровеносных сосудов в опухолях кожи.Ученые предположили, что дальнейшие исследования могут подтвердить возможность использования метформина в качестве химиопрофилактического средства для предотвращения рака кожи.

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