Анализ ТТГ: что означают результаты после сдачи? Нормы назвала врач Лебедева

Результаты могут указывать на гипотиреоз, тиреотоксикоз и другие заболевания эндокринной системы. Как подготовиться к сдаче анализа и что важно знать про ТТГ, рассказала эксперт.Тиреотропный гормон (ТТГ) синтезируется в передней доли гипофиза, железы в головном мозге, и стимулирует функцию щитовидной железы по принципу обратной связи. Так, если гормонов щитовидной железы не хватает, продукция тиреотропного гормона в крови увеличивается, а при избытке, наоборот, синтез ТТГ снижается.Измерение уровня тиреотропного гормона — один из лучших способов проверить, хорошо ли работает ваша щитовидка, говорит врач.«ТТГ отвечает за проверку работы щитовидной железы, однако его нельзя считать гормоном этого органа. Он вырабатывается в передней доле гипофиза (небольшой мозговой придаток, расположенный в основании головного мозга), помогая контролировать обмен веществ в организме», — пояснила врач.Как подготовиться к сдаче крови на ТТГВ этом нет ничего сложного, заверяет эндокринолог. Необходимо соблюдать несколько простых рекомендаций:В лабораторию приходите натощак, то есть утром вообще нельзя есть, только пить воду.Перед анализом не курите и не употребляйте алкоголь.Накануне теста не принимайте гормоны. Если же у вас гормональная терапия (например, вы пьете КОК), это нужно обсудить с лечащим врачом.Важно: уровень ТТГ не зависит от дня менструального цикла, поэтому его можно сдавать в любой день. Анализ берется из вены, а показатель определяется в плазме крови.Как расшифровать анализ на ТТГВ лабораторных бланках вы можете встретить два сокращения — ТТГ или TSH. Это два допустимых варианта, между ними нет разницы, поясняет врач.Есть еще показатели свТ3 и свТ4 — это свободные формы тиреоидных гормонов щитовидной железы.СвТ3 — свободный трийодтиронин, свТ4 — свободный тироксин. Эти формы являются биологически активными и имеют большее значение при оценке функции щитовидной железы.Если говорить о норме, то у Т3 — это 1,8-2,4 пг/мл, у Т4 — 10,3-24,5.ТТГ: в идеале показатель не выше 2 мЕд/л (лучше — 1-1,5).Когда ТТГ повышен, а Т3 и Т4 в норме, это может указывать на субклинический гипотиреоз (снижение активности щитовидной железы). Если же ТТГ низкий, а Т3 и Т4 в норме, то это первое проявление гипотиреоза.Вот еще несколько важных нюансов.TТГ низкий, Т3 и Т4 высокие — тиреотоксикоз (повышенная функция щитовидки) любого генеза.ТТГ низкий, Т3 и Т4 тоже низкие — может сигнализировать о сниженной работе гипофиза.TSH высокий, Т3 и Т4 повышены — это может указывать на опухоль гипофиза (тиреотропинома).В любом случае правильно расшифровать результаты анализов сможет только врач. Специалист будет учитывать ваш анамнез, а также другие показатели здоровья. Поэтому не проводите диагностику самостоятельно.Если у вас проблемы с весом, кожей, ногтями и волосами, а также страдаете от усталости и бессонницы, то это веские причины записаться на прием к эндокринологу. Врач проведет осмотр и, скорее всего, назначит обследование щитовидной железы, а также попросит сдать кровь на гормоны.

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