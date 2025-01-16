Эндокринолог Павлова объяснила, при каких проблемах со здоровьем возникает изжога

Эндокринолог Павлова призвала россиян не игнорировать изжогу, если она начинает беспокоить чаще.Доктор медицинских наук Зухра Павлова посоветовала помнить, что изжога является не самостоятельной болезнью, а симптомом патологических процессов в ЖКТ. Она объяснила в своем Telegram-канале, при каких проблемах со здоровьем возникает изжога«Изжога возникает при гастрите, язве, грыже пищеводного отверстия диафрагмы, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Также чувство жжения может возникнуть после переедания, физического перенапряжения, употребления большого количества алкоголя, при беременности, стрессе и дефиците магния», - уточнила врач.Павлова подчеркнула, что если изжога стала беспокоить чаще, и это длится достаточно долго, следует идти к врачу и проверяться. В ее случае кислота начинает раздражать стенки пищевода – последствием длительного раздражения могут стать повреждения слизистой, язвы и рубцы. Также для человека возрастает риск заполучить хроническое воспаление пищевода или рак.Как не допустить появления изжоги? Эндокринолог Павлова дала следующие рекомендации:Есть часто и понемногу, последний прием пищи – не позднее чем за три часа до отхода ко сну;Отказаться от употребления горячей или холодной пищи, напитков;Исключить из рациона газированные напитки;Контролировать потребление томатов, цитрусовых, лука, шоколада, кофе и выпечки (они часто провоцируют изжогу).«Поможет облегчить изжогу и сон на высокой подушке, чтобы голова была выше груди», - дополнила специалистка.До этого врач Александр Мясников обратил внимание, что изжога, которую человек ощущает годами, говорит о неблагополучных изменениях с пищеводом. Он посоветовал россиянам, которые периодически ощущают изжогу, не «гасить» ее подручными средствами, а консультироваться со специалистами. Длительная изжога может указывать на предраковое состояние, заметил известный медик.

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