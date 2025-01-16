Страдают мозг, сердце и почки: чем опасен холероподобный вибрион

В России был зафиксирован случай острой кишечной инфекции, которую спровоцировал холероподобный вибрион. «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-инфекционистом Еленой Мескиной, насколько опасна эта болезнь, какие осложнения вызывает и может ли начаться эпидемия в стране.По словам специалиста, существуют классический холерный вибрион и вибрионы, которые похожи на холеру (холероподобные). При этом болезнь, вызванная холероподобным вибрионом, протекает немного легче, чем спровоцированная классическим вибрионом.— Однако и тот и другой вариант бактерии вызывает тяжелую водянистую диарею и обезвоживание с потерей солей. После такого кишечного расстройства очень сложно восстановить водный баланс в организме, поэтому человеку вводят большое количество жидкости с высоким содержанием солей калия и натрия. Если же диарея не переросла в тяжелую форму, она может пройти и самостоятельно, — сказала Мескина.ОсложненияИз-за заражения холероподобным вибрионом могут пострадать абсолютно любые системы организма, но больше всего нарушается работа почек, сердца и мозга, предупредила врач.— Когда организм быстро теряет жидкость, почки мгновенно приостанавливают свою функцию. Во-вторых, очень сильно страдает сердечная деятельность из-за потери солей вместе с жидкостью, которые отвечают за частоту сокращений сердца. Поэтому если калия, кальция и натрия не хватает, в какой-то момент сердце прекращает свою деятельность. И также сильно страдает головным мозг, потому что он тоже зависит от правильной концентрации калия и натрия, — пояснила Мескина.Меры предосторожности и лечениеПоскольку эта инфекция передается только через загрязненные пищевые продукты или руки, достаточно соблюдать простейшие методы предосторожности, чтобы избежать заражения и не допустить распространения болезни. Среди них врач назвала:защитные маски (как во время коронавируса);перчатки;стерилизацию всех предметов.Поскольку это не вирус, а бактерия, которая передается только фекально-оральным путем, противоэпидемические меры проводить гораздо легче, и все они довольно быстро дают эффект, считает инфекционист.— Я думаю, что в Россию случайно уже завезли эту бактерию, с большей вероятностью, инфекция дальше не распространится и быстро угаснет, если соблюдать меры профилактики, — подчеркнула Мескина.Но если человек уже столкнулся с болезнью, необходимо обязательно возместить утраченное количество жидкости в организме, предупредила специалист.— Так как вода теряется особенно быстро, врачам приходится вводить в организм сразу несколько литров жидкости, иначе самостоятельно компенсировать такую потерю невозможно. Поэтому в момент лечения человек круглосуточно находится на капельнице для того, чтобы восполнить потерянные объемы воды. Также, учитывая опасный характер этого заболевания, назначаются антибиотики для предупреждения осложнений, — заключила врач.Однако если же уровень жидкости в организме будет восстановлен в короткие сроки, никакой опасности для пациентов нет, они полностью выздоравливают, потому что основная причина смерти пациентов от этого заболевания именно из-за тяжелейшего обезвоживания, заключила Мескина.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки