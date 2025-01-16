Страдают мозг, сердце и почки: чем опасен холероподобный вибрион
По словам специалиста, существуют классический холерный вибрион и вибрионы, которые похожи на холеру (холероподобные). При этом болезнь, вызванная холероподобным вибрионом, протекает немного легче, чем спровоцированная классическим вибрионом.
— Однако и тот и другой вариант бактерии вызывает тяжелую водянистую диарею и обезвоживание с потерей солей. После такого кишечного расстройства очень сложно восстановить водный баланс в организме, поэтому человеку вводят большое количество жидкости с высоким содержанием солей калия и натрия. Если же диарея не переросла в тяжелую форму, она может пройти и самостоятельно, — сказала Мескина.
Осложнения
Из-за заражения холероподобным вибрионом могут пострадать абсолютно любые системы организма, но больше всего нарушается работа почек, сердца и мозга, предупредила врач.
— Когда организм быстро теряет жидкость, почки мгновенно приостанавливают свою функцию. Во-вторых, очень сильно страдает сердечная деятельность из-за потери солей вместе с жидкостью, которые отвечают за частоту сокращений сердца. Поэтому если калия, кальция и натрия не хватает, в какой-то момент сердце прекращает свою деятельность. И также сильно страдает головным мозг, потому что он тоже зависит от правильной концентрации калия и натрия, — пояснила Мескина.
Меры предосторожности и лечение
Поскольку эта инфекция передается только через загрязненные пищевые продукты или руки, достаточно соблюдать простейшие методы предосторожности, чтобы избежать заражения и не допустить распространения болезни. Среди них врач назвала:
защитные маски (как во время коронавируса);
перчатки;
стерилизацию всех предметов.
Поскольку это не вирус, а бактерия, которая передается только фекально-оральным путем, противоэпидемические меры проводить гораздо легче, и все они довольно быстро дают эффект, считает инфекционист.
— Я думаю, что в Россию случайно уже завезли эту бактерию, с большей вероятностью, инфекция дальше не распространится и быстро угаснет, если соблюдать меры профилактики, — подчеркнула Мескина.
Но если человек уже столкнулся с болезнью, необходимо обязательно возместить утраченное количество жидкости в организме, предупредила специалист.
— Так как вода теряется особенно быстро, врачам приходится вводить в организм сразу несколько литров жидкости, иначе самостоятельно компенсировать такую потерю невозможно. Поэтому в момент лечения человек круглосуточно находится на капельнице для того, чтобы восполнить потерянные объемы воды. Также, учитывая опасный характер этого заболевания, назначаются антибиотики для предупреждения осложнений, — заключила врач.
Однако если же уровень жидкости в организме будет восстановлен в короткие сроки, никакой опасности для пациентов нет, они полностью выздоравливают, потому что основная причина смерти пациентов от этого заболевания именно из-за тяжелейшего обезвоживания, заключила Мескина.
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